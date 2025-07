Il Ministero della Salute e i supermercati Coop hanno segnalato due nuovi richiami: si tratta di un lotto di savoiardi per corpi estranei e due lotti di cous cous per un errore di etichettatura.

Il richiamo dei savoiardi

Il Ministero ha diffuso il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di savoiardi a marchio Di Leo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la probabile presenza di un corpo estraneo non meglio specificato. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto L4R1605 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/05/2026.

L’azienda Di Leo Pietro Spa ha prodotto i savoiardi richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Domenico di Leo, nella zona industriale Jesce, a Matera.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i savoiardi con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Il richiamo del cous cous

I supermercati Coop, invece, hanno pubblicato il richiamo da parte del produttore di due lotti di cous cous biologico a marchio Bontà Mediterranea. La ragione indicata è la mancata segnalazione in etichetta degli allergeni: la semola di grano duro tra gli ingredienti, e le possibili tracce di senape. Il prodotto interessato è venduto in sacchetti da 400 grammi, con il numero di lotto C115808 e i TMC 05/01/2026, 25/04/2026 e 25/05/2026, e il numero di lotto 25127015 con il TMC 15/06/2026.

L’azienda Linea Mediterranea Srl ha confezionato il cous cous richiamato. Lo stabilimento si trova in via Trieste 15-17, a Pomezia, nella città metropolitana di Roma Capitale. Coop rende noto che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita della regione Toscana.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda alle persone celiache, oppure allergiche alle proteine del grano o alla senape, di non consumare il prodotto con i numeri di lotto e i TMC sopra indicati. Il consumo del prodotto non comporta rischi per le persone che non sono celiache o allergiche.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’azienda all’indirizzo email customer.support@bontamediterranea.it oppure al numero 06 9073390.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 138 richiami, per un totale di 360 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute, Coop

Iscriviti al servizio gratuito di allerta via email Iscriviti Oppure al canale telegram Iscriviti



2