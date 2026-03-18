Uno studio del 2025 rivela il declino della densità nutrizionale nei prodotti agricoli moderni e le strategie scientifiche per invertire la rotta.

Le verdure che mangiamo oggi non sono le stesse dei nostri nonni. Uno studio pubblicato su Academia Nutrition and Dietetics spiega come recuperare il sapore e le proprietà nutrizionali di una volta grazie ai microrganismi “buoni” del suolo.

Negli ultimi otto o nove decenni, la qualità delle verdure che portiamo in tavola ha subito un crollo drastico. Le varietà commerciali ad alto rendimento hanno perso tra il 25% e il 50% della loro densità nutrizionale originale. Le perdite più allarmanti riguardano minerali essenziali come il sodio (52%), il ferro (50%), il rame (49%) e il magnesio (10%).

La causa principale sono le pratiche agricole insostenibili e l’uso prolungato di fertilizzanti chimici che hanno “affamato” il suolo, riducendo la biodiversità microbica e degradando l’ecosistema terrestre.

Microrganismi e nutrimento organico

La ricerca condotta in India e pubblicata nel 2025 propone un cambio di paradigma: sostituire i fertilizzanti chimici con fonti organiche, come letame e vermicompost (fertilizzante organico derivato dall’attività dei lombrichi), integrati con Microrganismi Promotori della Crescita delle Piante (PGPM).

Questi microrganismi fungono da veri e propri “bio-fertilizzanti”, capaci di:

· Fissare l’azoto atmosferico e solubilizzare i nutrienti nel terreno.

· Migliorare la struttura del suolo e la sua capacità di trattenere l’acqua.

· Agire come bio-protettori contro gli stress ambientali.

Verdure con più minerali e più sapore

Lo studio ha dimostrato che le verdure coltivate con questo metodo mostrano miglioramenti straordinari. Rispetto alla coltivazione chimica standard, i livelli di minerali sono aumentati significativamente: zinco (+48,48%), ferro (+31,70%) e calcio (+23,84%).

Anche il profilo nutraceutico ne beneficia. Per le patate si è assistito a un aumento del 45% dei flavonoidi e del 49% del contenuto fenolico totale. Le cipolle hanno avuto un incremento del 27% dei flavonoidi e del 31% della capacità antiossidante. Le verdure a baccello, come piselli e fagioli dall’occhio, hanno registrato picchi di antiossidanti e vitamine.

Non è solo una questione di salute, ma anche di piacere. Le verdure trattate con nutrienti organici e PGPM hanno ottenuto punteggi superiori in tutti i test organolettici, risultando migliori per aroma, consistenza e sapore (con un aumento del gusto fino al 27,9%).

Ripristinare la densità nutrizionale originale è fondamentale per combattere la “fame nascosta” che colpisce oltre due miliardi di persone nel mondo. Integrare concimi organici e microrganismi benefici non solo migliora la qualità del cibo, ma promuove la sicurezza alimentare globale e la sostenibilità ambientale, riducendo le emissioni di gas serra e la lisciviazione dei nutrienti.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos, Academia Nutrition and Dietetics