Blitz di Greenpeace in supermercati di Roma, Milano e Firenze per denunciare il rischio di un allentamento delle regole europee sui pesticidi e chiedere norme più severe a tutela di salute e ambiente.
Nella giornata di giovedì 21 maggio, Greenpeace ha svolto una dimostrazione all’interno di alcuni supermercati di Roma, Milano e Firenze per denunciare i passi indietro sulla regolamentazione dei pesticidi. Volontari e volontarie dell’associazione hanno posizionato su frutta e verdura etichette e cartelli con slogan come “Stop pesticidi”, “Il pesticida è servito”, “Vuoi acquistare un cocktail di pesticidi?” e la foto del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, accompagnata dalla frase “Vorrebbe allentare le regole sui pesticidi, digli di smettere!”.
Greenpeace denuncia infatti che la Commissione Europea avrebbe l’intenzione di introdurre la possibilità di concedere approvazioni illimitate per molti pesticidi: senza le revisioni sistematiche periodiche richieste oggi dalla normativa, diventerebbe più complicato vietare sostanze pericolose quando emergono nuove evidenze scientifiche. Quella che per la Commissione è una ‘semplificazione’ della normativa, secondo l’associazione sarebbe una vera e propria deregolamentazione, che costituirebbe un arretramento della protezione della salute pubblica e dell’ambiente in Unione Europea.
Troppi fitofarmaci in Italia
Attualmente, l’Italia è tra i primi quattro Paesi europei per vendita di pesticidi. Nel 2024, il 13% delle 316 mila tonnellate di fitofarmaci venduti in Europa nel 2024 ha raggiunto l’Italia, pari a circa 41 mila tonnellate. “Il cibo che oggi arriva sulle nostre tavole è il risultato di un sistema agroalimentare che continua a consentire l’utilizzo di pesticidi, mentre aumentano le evidenze scientifiche dei loro impatti sulla salute e sulla biodiversità. Evidenze che dovrebbero essere alla base di scelte politiche e regolamenti, anziché essere ignorate, come si sta tentando di fare con la proposta di regolamento Omnibus sulla sicurezza di alimenti e mangimi.” dichiara Silvia Visca, responsabile dell’unità Biodiversità di Greenpeace Italia.
Accanto alle attività dimostrative, Greenpeace Italia ha lanciato la petizione Stop ai veleni nel nostro cibo, con l’obiettivo di chiedere alle istituzioni italiane ed europee di vietare i pesticidi più pericolosi per la salute e la biodiversità, fermare la deregolamentazione dei fitofarmaci e introdurre regole più stringenti che tengano conto anche del cosiddetto effetto cocktail. Oltre a questo l’associazione chiede anche più investimenti nell’agroecologia e in modelli agricoli sostenibili per tutelare suolo, acqua e biodiversità.
© Riproduzione riservata Foto: Greenpeace
per quanto possa essere d’accordo sul danno causato dai pesticidi agli insetti pollinatori, agli organismi utili presenti nel terreno e non per ultimo a noi, dobbiamo però considerare il fatto che al giorno d’oggi non esistono alternative valide utilizzabili su larga scala, a meno che si parli di “contenute” coltivazioni biologiche. La comunità scientifica, pur riconoscendo i danni che queste sostanze provocano, è unanime sul fatto che un eliminazione di tali sostanze al giorno d’oggi risulta pressoché impossibile. L’eliminazione di tali molecole dal mondo agricolo infatti causerebbe paradossalmente un aumento delle emissioni di co2, dovuto principalmente al maggior numero di trattamenti che richiederebbero le colture, senza considerare l’impossibilità in alcune zone (se non in tutte), di raggiungere livelli di produzione tale da fare fronte alla enorme domanda mondiale. Quindi, è un po’ come dire che dovrebbero chiudere acciaierie, aziende produttrici di plastica, raffinerie….il problema è noto, ma la soluzione dov’è? Di certo non è quella di vietare senza pensare alle ripercussioni che questi divieti avrebbero sull’intero sistema agricolo mondiale o nazionale. Come al solito, è facile lamentarsi, ma è molto più complicato trovare la soluzione.
La transizione verso il biologico su larga scala non solo è possibile, ma è considerata da molti esperti l’unica strada sostenibile a lungo termine, a patto di non isolarla come singola misura.
Per renderla fattibile, il modello agricolo va accompagnato da riforme strutturali: una drastica riduzione degli sprechi alimentari e, soprattutto, una revisione dei nostri consumi (riducendo ad esempio l’uso di suolo per la mangimistica animale).
Attualmente, il vero problema globale non è la capacità di produzione assoluta, ma la distribuzione delle risorse e l’accesso al cibo. Convertire i sistemi intensivi non significa semplicemente eliminare la chimica da un giorno all’altro lasciando il resto invariato, ma riprogettare la filiera per garantire la sicurezza alimentare senza distruggere gli ecosistemi da cui la produzione stessa dipende.