L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha censurato gli spot della Grappa 18 Lune della Distilleria Marzadro, trasmessi su Radio24 e La7 lo scorso mese di novembre 2023. Secondo il Comitato di Controllo, infatti, gli spot in questione violano le regole per la pubblicità delle bevande alcoliche (articolo 22 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria).

Le pubblicità censurate promuovono un superalcolico invecchiato 18 mesi. Lo spot televisivo, mostra la bevanda consumata in compagnia, usando calici e bicchieri di grandi dimensioni contenenti rilevanti quantità di alcolico. Una voce fuoricampo suggerisce “stragustatevela, stramixatela, stragodetevela” e descrivono la grappa come “stravecchia, stragiovane”. Lo spot radiofonico riprende quello televisivo. Tuttavia il messaggio “Bevi responsabilmente” compare solo nella pubblicità per la TV, in sovrimpressione.

Secondo il Comitato di Controllo, quindi, gli spot sono in contrasto con l’articolo 22 del Codice. Questa norma, infatti, impone alla pubblicità delle bevande alcoliche di favorire modelli di consumo misurati, corretti e responsabili. E per lo IAP quest’obbligo non si può ritenere rispettato. Lo spot “associa infatti alla rappresentazione di bicchieri di grandi dimensioni, riempiti e colmi della bevanda pubblicizzata, il consiglio di un consumo preceduto dal prefisso ‘stra’: gustare, mixare e godere della stessa” si legge nell’ingiunzione 41/23 del 20/11/23. Lo stesso gioco di parole si ritrova nello spot radiofonico. Entrambe le pubblicità si concludono con un richiamo alla grappa ‘stravecchia’, invecchiata 18 mesi, che però è anche ‘stragiovane’. Secondo lo IAP questo richiamo vuole “posizionare il prodotto anche verso un target giovane”.

Per il Comitato di controllo “l’utilizzo del prefisso ‘stra’ nelle suggestioni di consumo non risulta nel contesto dei due messaggi accettabile, in quanto concorre ad esprimere quel significato di eccesso, di oltre e superlativo che tutto può richiamare fuorché moderatezza e responsabilità.” Per questo motivo lo IAP ha deciso di censurare i due spot della grappa.

