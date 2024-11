Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di luganega (prodotto a base di carne da consumare previa cottura) a marchio Meggio Roberto e C. La ragione indicata nell’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 150 grammi con il numero di lotto 221024 e la data di scadenza 07/12/2024.

L’azienda Meggio Roberto e C. Snc ha prodotto la luganega richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Pertega 9, a Grigno, nella provincia autonoma di Trento (marchio di identificazione CE IT 9 334 L).

A scopo precauzionale, anche se il prodotto sarebbe da consumare solo previa cottura, l’azienda raccomanda di non mangiare la luganega con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

