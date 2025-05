“Da anni ho smesso di ordinare il pollo al ristorante anche se mi piace – così esordisce la lettera di Pasquale B. arrivata in redazione che prosegue –sono troppe probabilità di trovare nel piatto la coscia di un animale cresciuto in un allevamento intensivo con un livello di benessere praticamente inesistente, ustioni sotto le zampe e macellato dopo cinque settimane. Una carne dal sapore neutro ricavata da muscoli infiammati e dalla consistenza inesistente. Ho provato a chiedere al cameriere se in cucina vengono utilizzati polli a lento accrescimento o ruspanti, ma la domanda rimane senza risposte”.

Il lettore conclude dicendo “Quando vado al supermercato, compro solo polli con il marchio dell’insegna che indicano sull’etichetta una macellazione dopo dopo 2-3 tre mesi, oppure quelli bio in vendita da NaturaSì che provengono da animali a lenta crescita”.

Chi produce pollo a crescita lenta

Prendendo spunto da questa lettera arrivata in redazione abbiamo provato a redigere una tabella con le aziende che propongono carne di polli macellati dopo 2-3 mesi, come la Cooperativa Agricola San Martino, che propone il Cortese. La piacentina Viustino 65 è specializzata nell’allevamento di polli biologici a lenta crescita, macellati dopo almeno 81 giorni, mentre il Gruppo Sicula Carni offre il pollo a lenta accrescimento giallo, appartenente alla razza Ranger Gold.

Altre aziende che propongono carne di pollo da razze a lento accrescimento sono Monteverde con la linea Selezione Reale, ​Delta Group Agroalimentare con il pollo Tasty, e Ruspantino invece offre carne di pollo ottenuta da allevamenti a lento accrescimento, con polli italiani allevati senza l’utilizzo di antibiotici. Nella tabella indichiamo alcuni indirizzi (altri potete segnalarli scrivendo in redazione).

A livello nazionale opera Amadori con il Campese macellato dopo 56 giorni, che però rappresenta solo una piccola percentuale della produzione dell’azienda basata su a crescita rapida (i broiler). Anche alcune catene di supermercati propongono il pollo a crescita lenta, all’interno di linee premium, come nel caso di Esselunga Top e Fior Fiore Coop.

Per il pollo ruspante si paga di più

Queste sono alcune alternative ai polli broiler che si acquistano al supermercato. Superfluo dire che il sapore e la consistenza sono diversi, e che per apprezzare una carne più saporita bisogna per forza fare questa scelta. La diversità, però, non è solo qualitativa, ma anche di prezzo.

Secondo uno studio pubblicato dall’Associazione delle aziende di trasformazione e del commercio di pollame nell’UE (Avec), un pollo a crescita lenta macellato dopo 60-70 giorni e cresciuto in condizioni di minor sovraffollamento e con maggior comfort ambientale (luce naturale, minore ore di luce artificiale, più spazio, senza antibiotici). Questo si tradurrebbe in un aumento del 21,9% del costo di produzione per animale e del 37,5% per kg di carne rispetto alla produzione standard. Tuttavia ciò non significa che questi polli costano il 37% in più. In realtà non è così: il prezzo dei polli a crescita lenta in Italia raddoppia o triplica (ne avevamo parlato in questo articolo sul rapporto tra prezzi del pollo e metodo di allevamento).

In Italia la quasi totalità del fatturato delle tre aziende che monopolizzano il mercato – Aia, Amadori e Fileni (*) è costituita da polli broiler che arrivano al macello stressati, con ustioni sotto le zampe e da cui si ricava una carne flaccida e insapore, che ha un solo vantaggio: costa pochissimo.

Marchi di pollo a crescita lenta Azienda Nome o marchio Giorni Caratteristiche Distribuzione Coop. Agricola San Martino Cortese 81+ Lenta crescita, no antibiotici, dieta vegetale Mercati locali (Piemonte), e-commerce Piacentina Viustino 65 65+ Carne compatta, allevamento a terra Macellerie, Emilia-Romagna Gruppo Sicula Carni Pollo Giallo 70+ Razza rustica, crescita lenta Sicilia, e-commerce Monteverde Selezione Reale 80+ Doppia crescita vs. standard, no OGM Supermercati (Nord Italia) Delta Group Alimentare Tasty 60+ Allevamento a terra, mangimi controllati Lazio, Campania, e-commerce Ruspantino Pollo Rustico 70+ No antibiotici, spazio all’aperto Toscana, Umbria, e-commerce La Granda Biondi di Cuneo 90+ Filiera corta, bio, DOP Piemonte, e-commerce Fattorie Giacchello Nero Gallico 90+ Bio Viustino 65 Pollo Biologico 81-91 Accesso al pascolo, crescita lenta, bio Emilia-Romagna Il Ruspante Pollo Ruspante 80+ All’aperto, alimentazione naturale, bio Marche San Bartolomeo Pollo Rustico 80+ Allevamento in libertà, crescita lenta, bio Umbria Cinello Carni Bianche Bio 80+ Allevamento tradizionale, bio Friuli-Venezia Giulia Fileni (*) Pollo Bio a crescita lenta 81+ European Chicken Commitment, bio Grande distribuzione Amadori Il Campese 56+ Allevamento all’aperto, no antibiotici, dieta vegetale, no OGM Grande distribuzione in tutta Italia

Nota

(*) Fileni alleva pollo bio che però rappresenta il 20% circa delle produzione aziendale. La rimanente quota dell’80% è costituito da polli broiler macellati dopo 35-42 giorni che vengono poi venduti con i marchi dei supermercati.

