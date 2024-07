Non vogliamo polli cresciuti in allevamenti intensivi e macellati dopo 5-7 settimane. Non vogliamo animali con ustioni alle zampe, né carne proveniente da polli che fanno fatica a stare in piedi per l’eccessivo peso, con un indice di mortalità elevato e gravi infiammazioni al petto.

Queste poche righe sintetizzano i criteri scelti da un’azienda italiana (presente nella lista delle top ten del settore) per l’approvvigionamento della carne di pollo. I criteri sono riportati nel rapporto di sostenibilità 2023. Vero è che stiamo parlando di una quota del tutto marginale (poco più di 10 tonnellate) rispetto alla quantità di materie prime utilizzate dall’azienda, ma si tratta di una decisione importante perché fatta in virtù del massimo rispetto per il benessere animale.

Per capire di cosa stiamo parlando, basta dire che il 93,2% dei polli allevati in Italia non rispondono a queste caratteristiche, trattandosi di animali a crescita rapida che conducono una vita sofferente per non dire disgraziata. Si tratta dei polli venduti nei supermercati, quasi tutti con ustioni evidenti alle zampe e affetti da patologie alle fasce muscolari, spesso con un petto di pollo ‘legnoso’, che costringe a destinare la carne alla preparazione di nugget, hamburger, cotolette e altri elaborati industriali…

Per rendersi conto delle differenze fra i polli a crescita lenta che l’azienda ha scelto per i propri prodotti e quelli a crescita rapida allevati in modo intensivo, basta dire che in metro quadrato vivono 7-12 polli rispetto ai 16-17 degli allevamenti intensivi. Oltre a ciò va precisato che questi animali non vengono macellati dopo 35-42 giorni ma arrivano allo stesso peso dopo 60-70 giorni. Un buon esempio, ma probabilmente si tratta dell’unico nel panorama nazionale.

