Cosa succede negli allevamenti di polli? Dopo l’allarme lanciato dall’associazione Essere animali per la diffusione del white striping, le striature bianche sui petti di pollo, arrivano dal Regno Unito notizie sulle hock burns, i segni sui garretti dovuti a dermatiti da contatto provocate dallo stazionamento in lettiere inadeguate ed eccessivamente umide.

Questa volta è la BBC a segnalare i segni scuri sulle zampe degli animali venduti nei supermercati britannici. “Il problema nasce dal contatto con lettiere inadeguate, ad esempio troppo umide e/o compatte perché non sufficientemente arieggiate”, spiega Monica Guarino Amato, ricercatrice del CREA Zootecnia e Acquacoltura.

Come su formano le hock burns?

La lettiera, realizzata in truciolo di legno o altro materiale vegetale, è fatta apposta per contenere le deiezioni e per dare agli animali un ambiente favorevole per le loro attività naturali. Può essere periodicamente integrata con nuovo materiale ma è cambiata solo alla fine del ciclo di allevamento, perché prima non sarebbe possibile spostare gli animali. “La lettiera contiene escrementi il cui contenuto in azoto – derivante sia dalle deiezioni sia dalle proteine non digerite – viene trasformato in ammoniaca che si volatilizza nell’atmosfera”, prosegue Guarino Amato, “se non è adeguata, o se gli animali stanno molto fermi come tendono a fare le razze ad accrescimento rapido, il contatto prolungato con la superficie umida o troppo compatta provoca queste irritazioni, mentre se è in quantità sufficiente e ben tenuta rimane asciutta”.

Benessere animale e guadagno

I problemi derivano da una cattiva gestione degli allevamenti, e in alcuni casi dalle caratteristiche dei broiler ad accrescimento rapido. “È importante spiegare agli allevatori che il benessere degli animali va a loro vantaggio, bisogna convincerli, spiegare che allevando bene si evitano problemi e si guadagna di più”, sottolinea Guarino Amato. “Il benessere degli animali non si migliora con gli scandali, ma applicando correttamente le leggi: ci sono dei pessimi allevatori da sanzionare, ma soprattutto ci sono allevatori che cercano di fare bene e potrebbero migliorare ulteriormente se informati correttamente. In Italia spesso sono le aziende più importanti che mandano continuamente i veterinari a controllare che gli allevamenti siano in regola ”.

In genere i broiler vengono macellati molto giovani, a quarantadue giorni di vita, quando arrivano intorno ai tre chili di peso, o anche prima se sono destinati alle rosticcerie, si tratta sostanzialmente di pulcinotti: “La vita adulta di un uccello comincia a 18/20 settimane di vita (126/140 giorni), quando si ossifica totalmente lo sterno: neanche le razze di polli a lento accrescimento vengono allevate fino a questa età”, ricorda la ricercatrice.

Una selezione di polli non ottimale

Non tutti gli animali però hanno problemi come il white striping ,“che è causato da una miopatia, una necrosi delle fibre muscolari in cui si inseriscono tessuto connettivo e adiposo, o come il wooden breast, (così definito perché il petto dell’animale assume un’anomala consistenza legnosa) che è più raro”, ricorda Guarino Amato. Le linee genetiche di broiler a rapido accrescimento utilizzate nel mondo sono pochissime e hanno le stesse caratteristiche in tutti gli allevamenti, il problema è causato dalla selezione, “che per ottenere accrescimenti in pochissimo tempo si è portata dietro senza saperlo i geni che causano le white stripes e il wooden breast”, precisa la ricercatrice. “Purtroppo questo accade spesso nella selezione, ora bisognerebbe capire quali sono i geni che causano queste patologie per evitarle a monte”.

E i problemi non sono solo questi: “Ci sono gli ematomi sul petto, dovuti al fatto che gli animali stanno accucciati per la maggior parte del tempo”, spiega Guarino Amato. I consumatori non si possono rendere conto dei problemi alle zampe o al petto, perché nella Grande Distribuzione i polli sono venduti porzionati e comunque senza zampe: “Questi problemi possono emergere al mercato o in qualche macelleria, ma soprattutto nei macelli, in seguito ai controlli dei veterinari che sono molti attenti”, spiega Guarino Amato.

Declassificazione

E possono avere conseguenze anche dal punto di vista commerciale: “se le anomalie del petto come white stripes, wooden breast ed ematomi sono gravi, le carni vengono declassate e destinate a produrre alimenti trasformati”, ricorda la ricercatrice. E nei casi più gravi si può arrivare anche a sanzionare o segnalare alla ASL l’allevamento da cui provengono gli animali. Per quanto riguarda i casi denunciati dal servizio della BBC, bisognerebbe avere maggiori dettagli sulla diffusione del fenomeno tenendo conto che in Inghilterra il tipo di allevamento è leggermente diverso al nostro, meno intensivo“, spiega Guarino Amato.

Senza dimenticare un altro elemento importante per il benessere degli animali, ossia la densità negli allevamenti. “In Italia è regolamentata – la legge prevede una densità massima di 33Kg/m2, che può arrivare in casi particolari a 39 o 42 Kg – ma è comunque molto alta e non consente agli animali di esprimere appieno la loro attività di specie”, spiega la ricercatrice. “È difficile indurre gli allevatori a diminuirla volontariamente perché questo comporta un aumento dei costi e di conseguenza un innalzamento dei prezzi alla vendita”. Bisognerebbe capire meglio se la diminuzione della densità, oltre che in un maggior benessere per gli animali, può tradursi in una maggiore efficienza di trasformazione dei mangimi in carne: “In questo modo i minori consumi potrebbero compensare i maggiori costi dovuti alla diminuzione della densità”, conclude Guarino Amato. “Questi approfondimenti sono necessari, perché il pollo è una carne di alta qualità con prezzi accessibili a tutti”.

© Riproduzione riservata.

