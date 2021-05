Pizza: arriva quella preparata all’istante dal primo distributore automatico installato a Roma

Come sono le pizze confezionate da una macchina? E’ pensabile che facciano concorrenza ai pizzaioli? Ha debuttato nei giorni scorsi a Roma Let’s Pizza, una macchina in grado di confezionare e sfornare in pochi minuti una pizza fresca, partendo dagli ingredienti di base. Si sceglie tra le opzioni disponibili – margherita, quattro formaggi, salame piccante o bacon – e il distributore impasta, aggiunge il pomodoro e gli altri ingredienti e cuoce la pizza. Un oblò permette di seguire in diretta i passaggi fondamentali della preparazione, trasformando Let’s pizza in un’attrazione per bambini e curiosi . “Ma è soprattutto un modo per garantire un cibo caldo, preparato al momento con ingredienti freschi, a tutte le ore del giorno e della notte”, spiega Claudio Torghele, l’imprenditore trentino che ha fondato CiboLab, la startup tecnologica che sta dietro Let’s pizza.

Il distributore automatico è stato presentato lo scorso anno al Sigep, “anche se in realtà il primo prototipo era stato realizzato una decina di anni fa, poi ho ceduto i il progetto, e ho creato CiboLab all’interno di un parco tecnologico a Bolzano per sviluppare tecnologie nel food automation“, spiega Torghele, che ha ricomprato i diritti della sua creazione migliorandone le prestazioni, e la sta promuovendo in Italia e all’estero.

Il primo distributore installato nella capitale, gestito da Mr Go, si trova nella zona universitaria nei pressi di piazza Bologna . Ma Lets pizza è diffuso anche in altri paesi, in Europa e in Medio Oriente (CiboLabs è finanziata da una società di Dubai): “Molti distributori sono installati in parchi divertimenti, ma anche fabbriche ,uffici, in luoghi dove la gente può fermarsi per uno spuntino”, spiega Torghele. La macchina può servire la pizza completa di posate, mentre è allo studio la possibilità di proporla già tagliata, ma anche di arricchire la varietà includendo nuovi ingredienti come verdure ma anche affettati halal per il mercato arabo. Mentre in futuro le tecnologie di base potrebbero essere usata per proporre altri tipi di preparazioni.

Dietro al funzionamento e alla gestione della macchina ci sono tecnologie sofisticate: “Ogni impianto è legato a una piattaforma cloud che permette di controllarne da remoto il funzionamento e intervenire in tempo reale in caso di guasto, supportando l’operatore che è costantemente informato sulle vendite e la disponibilità di materia prima”, spiega Torghele. All’estero gli impianti sono venduti a distributori che poi li smistano, mentre in Italia i gestori possono acquistarli o noleggiarli: in ogni caso il rifornimento di materie prime è garantito da rivenditori selezionati che le confezionano appositamente per questi macchinari .

Let’s pizza non è la prima “macchina da pizza” esistente al mondo, gli altri impianti disponibili, però si limitano a cuocere un prodotto surgelato, mentre in questo caso la pizza è confezionata in diretta. I pezzi sono modesti – in Italia oscillano tra i 4,50 e i 6 euro secondo gli ingredienti – sicuramente concorrenziali rispetto a pizzerie o delivery. Ma una macchina può garantire una qualità paragonabile a quella di un prodotto di pizzeria? “Ovviamente non è la classica napoletana, “ spiega Torghele, “ l’impasto lievita in cottura grazie a un lievito istantaneo che agisce col calore, un buon compromesso dal punto di vista qualitativo e di gusto”. Il risultato è una pizza sottile che ricorda la piadina, ma anche le pizze arabe o turche apprezzate dal mercato internazionale. E, almeno per ora, ha successo: “La macchina appena installata a Roma sta andando bene, anche se in questo periodo la zona universitaria in cui si trova non è così affollata“, conclude Torghele, “i clienti sembrano apprezzare la novità, e il commento che sento più spesso è, ‘meglio di quanto mi aspettassi’.