L’ultimo cinghiale morto per la peste suina è stato trovato quattro giorni fa (il 14 giugno) a 35 km in linea d’aria da Piazza del Duomo (Milano). La località del ritrovamento si trova nel comune di Gambolò (provincia di Pavia) e dista pochi km da un allevamento di riproduzione di maiali. La notizia è curiosa, perché poche persone conoscono l’esistenza di un’epidemia che nel gennaio 2022 è arrivata in Italia e ormai interessa sette regioni. Il problema non è piccolo visto che fino ad ora le autorità sanitarie hanno registrato il ritrovamento di 2.263 carcasse di cinghiali. Il virus della peste suina infatti è letale per i cinghiali e si trasmette facilmente ai maiali per contatto diretto e indiretto utilizzando come veicolo cibo, le deiezioni, attrezzature e veicoli contaminati.

Peste suina, un’emergenza sottovalutata?

La politica ha tenuto sotto traccia il problema a lungo per non allarmare la popolazione, adducendo la motivazione che il virus non rappresenta un problema sanitario per le persone, e quindi i prosciutti e i salumi si possono consumare. È vero, ma è altrettanto vero che le autorità competenti hanno già abbattuto 40 mila maiali perché il virus è entrato nel settembre nel 2023 in alcuni allevamenti di maiali nel pavese e che diversi Paesi hanno bloccato le importazioni di salumi.

Insomma, ci sono centinaia di allevatori terrorizzati perché la peste suina è alle porte delle aziende agricole e se il virus supererà ancora le barriere di biosicurezza allestite, gli abbattimenti decuplicheranno in un batter d’occhio e le frontiere si chiuderanno ulteriormente. Purtroppo non si tratta di fantasie: le misure di contenimento del virus hanno già coinvolto Langhirano, la patria del prosciutto di Parma, e i consorzi di diversi salumi Dop.

In questi mesi c’è un gran movimento e si contano decine di riunioni fra allevatori, autorità sanitarie, veterinari e addetti ai lavori per adottare provvedimenti efficaci, ma le difficoltà e i ritardi sono enormi. Ormai sembra troppo tardi per eliminare la peste suina e si possono solo limitare i danni. Per capire il livello di pressappochismo e di incompetenza manifestate in questi due anni e mezzo basta dire che l’ultimo commissario straordinario per l’emergenza della peste suina è stato riconfermato dopo due mesi di vuoto.

Ora si cerca di rimediare

Adesso, anche i politici si sono accorti del problema e cercano di arginare un’epidemia per molti ormai incontrollabile. La Regione Lombardia in questi giorni ha approvato un’ordinanza per agevolare l’abbattimento dei cinghiali riducendo i vincoli burocratici e autorizzando i cacciatori a sparare anche dal cassone del proprio pick-up!

In questi due anni e mezzo solo Il Fatto Alimentare, insieme a uno sparuto gruppo di altri media, ha sollevato il problema in modo insistente. Eravamo preoccupati come qualsiasi veterinario che ha superato l’esame di stato e conosce la malattia. Altri soggetti importanti, come i consorzi del prosciutto di Parma e di altri salumi che operano in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, oltre che Coldiretti, hanno praticamente ignorato il problema come se non li riguardasse. I commissari operativi dall’inizio dell’epidemia, hanno fatto poco e spesso male, non sempre per colpa loro.

L’esito è un disastro annunciato che il Governo cerca di rimediare stanziando 25 milioni di ristori stanziati a favore della filiera. Qualcuno sostiene che la filiera del maiale pesante italiano, proprio quello usato per i salumi e prosciutti Dop, è a rischio e sarà difficile recuperare, e che ciò sottolinea l’incapacità delle autorità sanitarie. La speranza è di non dover scrivere fra qualche mese un articolo sul ritrovamento della carcassa di un cinghiale in Piazza Duomo con i commenti sorpresi degli addetti ai lavori che non se l’aspettavano.

