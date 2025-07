L’industria molitoria italiana trasforma ogni anno circa 6 milioni di tonnellate di grano duro in semola per produrre pasta, pane e altri prodotti da forno destinati al mercato interno e all’export. Ma da dove arriva il grano? Secondo quanto riportato da Italmopa, l’associazione dei mugnai industriali aderente a Confindustria, l’anno scorso la produzione nazionale si è fermata a 3,5 milioni di tonnellate. Questo significa che abbiamo importato 2,5 milioni di tonnellate di grano duro – pari a circa il 40% del fabbisogno – da Paesi come Canada, Francia e USA. Molti fanno finta di non sapere che si tratta di grano di altissima qualità, come sottolinea Italmopa in un comunicato riferito alla materia prima importata dagli USA, evidenziando la forte dipendenza dell’Italia dall’estero.

Questo avviene anche se l’immaginario collettivo associa gli spaghetti al grano duro coltivato in Italia. La nostra pasta è giustamente considerata un prodotto di eccellenza, ma è altrettanto vero che è sempre stata prodotta con grosse quantità di materia prima importata. Nonostante questo da anni Coldiretti insinua sospetti di contaminazione sul grano duro importato senza uno straccio di prova. Tuttavia, anche se non trovano riscontri nei controlli delle autorità sanitarie, le campagne della lobby riescono comunque a catturare l’attenzione di giornali compiacenti e di giornalisti privi di capacità critica che rilanciano regolarmente i suoi comunicati.

Il raccolto di grano duro

Il raccolto del 2025, secondo Italmopa, si preannuncia più favorevole, grazie all’incremento delle superfici coltivate e alle maggiori rese per ettaro. La produzione nazionale salirà a circa 4,36 milioni di tonnellate, con un aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Si tratta, sottolineano i mugnai, del miglior raccolto dal 2016. I dati regionali confermano il primato del Sud Italia nella produzione: Puglia prima con 950.000 tonnellate, seguita da Sicilia (800.000 t), Marche (580.000 t) ed Emilia-Romagna (450.000 t).

Sul piano qualitativo, il grano del 2025 mostra buoni risultati dal punto di vista sanitario e merceologico, anche se registra una riduzione del tenore proteico rispetto all’anno precedente, elemento che può influenzare la resa tecnologica in fase di trasformazione.

L’Italia, pur considerando la crescita attesa per il 2025, può ridurre la dipendenza dall’estero e valorizzare di più il grano nazionale garantendo un giusto prezzo agli agricoltori, ma non può certo fare a meno delle importazioni come qualcuno vuole fare credere. Il segreto della pasta italiana è sicuramente da correlare alla professionalità dei maestri pastai, ma anche alla materia prima scelta per produrre gli spaghetti.

