La nuova campagna istituzionale del MASAF invita a scegliere pasta 100% italiana associandola a “più sicurezza” e “più salute”: affermazioni senza riscontri scientifici e potenzialmente fuorvianti.
Dal 21 agosto 2026 sulle reti Rai è in onda del primo spot di una nuova campagna istituzionale dedicata alla pasta, realizzata dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) diretto da Francesco Lollobrigida, insieme a ISMEA e alla Federazione italiana pallavolo. I protagonisti sono alcuni campioni delle Nazionali maschile e femminile di volley e il messaggio è affidato a volti molto popolari, come Anna Danesi, Carlotta Cambi, Stella Nervini, Paola Egonu, Simone Giannelli, Daniele Lavia, Riccardo Sbertoli.
Lo spot
La scena è ambientata in un supermercato. Davanti allo scaffale della pasta una delle atlete domanda: “Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali”. La risposta introduce il vero messaggio della campagna: “No, guarda qui, sull’etichetta c’è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l’ambiente e tutta la nostra energia”. Poi arriva lo slogan: “Con la pasta al grano italiano vince l’Italia”. E infine la frase più discutibile: “Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese. Fai la scelta giusta”. La schermata conclusiva ribadisce il concetto: “Leggi l’etichetta. Scegli la pasta 100% italiana”, specificando che si tratta di pasta prodotta con grano 100% italiano. Nel 2023 e nel 2025 lo slogan delle campagne sulla pasta realizzate dal MASAF con ISMEA e FIPAV era “La pasta, integratore di felicità”. Il nuovo messaggio non invita semplicemente a mangiare pasta o a valorizzare un alimento simbolo della cucina italiana, indica quale pasta scegliere in base all’origine del grano.
Il problema
E fin qui si potrebbe discutere di una scelta di politica agricola del Ministero che vuole sostenere i cerealicoltori italiani. Lo spot di Lollobrigida però dimentica di dire che la produzione nazionale di grano duro è di gran lunga insufficiente e le aziende importano da sempre grano in quantità rilevanti (nel 2025 era il 44% del fabbisogno, ma in alcune annate si è arrivati al 60%). Il problema dello spot riguarda la frase recitata da Simone Giannelli, che dice: “Non scegliere solo il prezzo: più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese”. Mentre Paola Egonu afferma: “Con la pasta di grano italiano vince l’Italia”. L ’accostamento fra grano 100% italiano, maggiore sicurezza e maggiore salute è privo di qualsiasi riscontro e del tutto scorretto, perché suggerisce al consumatore l’esistenza di vantaggi sanitari inesistenti.
“Più sicurezza”: rispetto a cosa?
La parola ‘più’ implica un confronto. Se la pasta prodotta con grano 100% italiano offre “più sicurezza”, vuol dire che quella ottenuta con grano francese, australiano, statunitense o canadese dovrebbe essere meno sicura. Il problema è che non esistono dati al riguardo. I controlli ufficiali raccontano una storia molto diversa. Due mesi fa Il Fatto Alimentare ha analizzato gli ultimi dati del Ministero della Salute sui residui di prodotti fitosanitari. La voce “grano duro in granella” riporta l’esito di controlli effettuati su 124 campioni: 92 non presentano residui, 32 contengono residui entro i limiti di legge e nessuno superava i limiti.
Due anni prima, lo stesso MASAF che oggi nello spot parla di “più sicurezza” aveva realizzato un programma straordinario di controlli sul grano duro importato: 19 motonavi, 11 operatori, 21 campioni e circa 420 mila tonnellate di materia prima controllata. Anche in quel caso non era emerso un problema sanitario legato al glifosato o ad altri residui fuori norma. Ma allora perché lo spot evidenzia queste due parole che sicuramente influenzano le scelte dell’ascoltatore. Non esistono elementi che autorizzano il ministero a considerare il grano italiano più sicuro.
“Più salute” perché?
Ancora più pretestuoso e privo di riscontri è il richiamo alla “più salute”. Le caratteristiche della pasta dipendono dalla varietà del grano, dal contenuto e dalla qualità delle proteine e del glutine e dal processo di produzione. Non dal passaporto della materia prima. Un ottimo grano italiano permette di produrre un’eccellente pasta al pari di un grano importato dal Canada, Stati Uniti, Francia o Australia, spesso pagato molto di più. Chi lascia intendere una cosa diversa dice una falsità. La differenza la fa la selezione della materia prima, non la bandiera.
L’origine del grano è un’informazione importante e deve essere indicata in etichetta. Il consumatore può scegliere il 100% italiano perché vuole sostenere gli agricoltori del nostro Paese, perché preferisce una filiera nazionale o semplicemente perché attribuisce valore all’origine. Sono tutte motivazioni legittime. Ma trasformare l’origine geografica in un indicatore di salubrità è profondamente scorretto. Sono proprio queste due parole a fare diventare una campagna di promozione della filiera nazionale in un messaggio fuorviante.
L’espressione “più salute” solleva anche un problema sotto il profilo delle regole europee sui claim. Il Regolamento 1924/2006 si applica anche alle campagne promozionali sostenute dalle autorità pubbliche e consente i riferimenti generici a benefici per la salute solo quando sono accompagnati da un’indicazione salutistica specifica autorizzata. Lo stesso Regolamento vieta inoltre messaggi che possano suscitare dubbi sulla sicurezza di altri alimenti. In questo senso lo spot sembra non rispettare la normativa.
I test sulle paste smentiscono l’equazione italiano = migliore
Anche i test comparativi realizzati negli anni dalle riviste dei consumatori non mostrano una superiorità delle paste ottenute esclusivamente con grano italiano rispetto alle altre. Nel test di Altroconsumo sulle penne, pubblicato nel 2025, la valutazione migliore è andata a una pasta prodotta con grano proveniente da Paesi UE e non UE, risultando contemporaneamente Migliore del test e Miglior acquisto.
Nel test sugli spaghetti pubblicato da Altroconsumo nel gennaio 2026 il quadro sulla sicurezza è risultato complessivamente molto rassicurante: pesticidi assenti nella maggioranza dei campioni, glifosato individuato in un solo prodotto in quantità molto basse e giudicate senza rischi per la salute. Tra le paste in cima alla classifica troviamo marchi che utilizzano miscele di grani italiani e stranieri. Quando la pasta viene analizzata in laboratorio, l’origine nazionale del grano non determina automaticamente né la sicurezza né la qualità del prodotto.
Senza grano importato addio pasta Made in Italy
C’è un altro elemento che lo spot dimentica. L’Italia importa grano duro di alta qualità da oltre un secolo perché i pastifici hanno bisogno di grani capaci di garantire contenuto proteico, qualità del glutine, colore e tenuta alla cottura e quello italiano è troppo poco. È paradossale che una campagna istituzionale dica “Con la pasta di grano italiano vince l’Italia” senza ricordare che il successo mondiale della nostra pasta è stato costruito grazie alla capacità dei nostri molini e pastifici di selezionare e miscelare ottimi grani provenienti da diverse parti del mondo.
L’Italia è il primo produttore, consumatore ed esportatore di pasta in Europa e senza importazioni di grano duro l’industria non potrebbe produrre circa quattro milioni di tonnellate di pasta l’anno, esportandone circa il 60%. Se una grande azienda alimentare invitasse in uno spot ad acquistare la propria pasta perché garantisce “più sicurezza” e “più salute” rispetto ai prodotti concorrenti, sarebbe naturale chiedere su quali studi e su quali dati poggiano queste affermazioni. E, in assenza di prove, un messaggio del genere meriterebbe quantomeno l’attenzione degli organismi chiamati a vigilare sulla correttezza della pubblicità.
La situazione è più delicata perché a parlare è il Ministero dell’Agricoltura, insieme a ISMEA, attraverso una comunicazione istituzionale trasmessa dalla Rai e affidata alla credibilità dei campioni delle Nazionali di pallavolo. Valorizzare il grano italiano è legittimo. Lasciare intendere che il grano italiano garantisce una pasta più sicura e più salutare di quella prodotta con ottimi grani importati non lo è.
© Riproduzione riservata Foto: Spot MASAF
Giornalista professionista, direttore de Il Fatto Alimentare. Laureato in Scienze delle preparazioni alimentari ha diretto il mensile Altroconsumo e maturato una lunga esperienza come free lance con diverse testate (Corriere della sera, la Stampa, Espresso, Panorama, Focus…). Ha collaborato per 7 anni con il programma Mi manda Lubrano di Rai 3 e Consumi & consumi di RaiNews 24
E’ possibile fare un esposto all’AGCM o IAP per pubblicità ingannevole e concorrenza sleale, visto che millantano proprietà salutistiche prive di fondamento?
Sì, tutti lo possono fare.
Anziché sfogare la frustrazione premendo il tasto “non mi piace” come se fosse un amuleto scaramantico, perché non proviamo a sostituire i sentimenti da stadio con un paio di sani numeri e fonti ufficiali?
Se l’import fosse spazzatura, significa che i grandi maestri del Made in Italy stanno infarinando e insaccando immondizia da decenni per vendervela col tricolore sopra.
L’idea che la produzione nazionale sia un paradiso terrestre privo di frodi o veleni sfugge alla dura realtà dei bollettini ufficiali.
In bromatologia (la scienza degli alimenti), il sapore e le vitamine di un frutto dipendono da: sole, terreno, varietà genetica e momento della raccolta.
Il motivo per cui i pastai italiani acquistano grandi quantità di grano duro dal Canada è per una ragione tecnologica ben precisa: il grano del Nord America possiede caratteristiche chimico-fisiche che il clima italiano rende difficili da ottenere con costanza.
Le praterie del Saskatchewan e dell’Alberta hanno estati brevi, molto calde e asciutte. Questo stress termico durante la fase di maturazione spinge la pianta a concentrare le proteine nel chicco.
Nel Sud Italia o nel Mediterraneo, se l’annata è troppo piovosa o priva delle giuste escursioni termiche, il grano locale rischia di sviluppare percentuali proteiche più basse.
La pastificazione italiana è un’arte di blend, mentre la pasta 100% grano italiano è un arte di marketing.
AGCM o IAP hanno bisogno di un esposto o possono agire motu proprio ?
Agcm e Iap possono agire autonomamente o dopo una segnalazione e comunque non sono tenute a rispondere. Agcm impiega diversi mesi per decidere se avviare la procedura. Iap è più veloce quando decide autonomamente di agire. Noi abbiamo mandato a Iap negli ultimi mesi una decina di segnalazioni senza alcun riscontro.
Come sempre il signor La Pira difende a spada tratta il grano estero, soprattutto del nord america. Sicuramente la pubblicità in questione è un’ esagerazione ma promuovere una filiera 100% italiana è una bella cosa, l’Italia ha bisogno di importare perché non si incentiva ma piuttosto si disencentiva gli agricoltori locali, vengo dalla Sicilia che una volta era considerato il granaio d’Italia ma che a causa di scelte politiche scellerate che penalizzano gli agricoltori ha calato drasticamente la produzione rispetto al passato, è qui che dovrebbero concentrarsi le politiche agricole, favorendo un’ economia circolare che oltre a fare crescere l’economia interna fa bene anche alle emissioni. Il grano prodotto da noi non ha bisogno di grandi trattamenti mentre quello del nord america…beh lasciamo stare. E non mi si venga a raccontare la favola che le sostanze sono tutte sotto il limite di legge perché esistono un sacco di modi per falsare questi risultati, come lo si fa con gli ortaggi lasciandoli settimane nelle celle per fare scaricare i fitofarmaci e altre sostanze. Resta il fatto che senza le sostanze chimiche in alcune zone di produzione il grano non matura. Io in ogni caso sceglierò sempre grano italiano!!
Mantenere a temperatura di frigorifero la stiva di una nave che trasporta cereali è difficile. Detto ciò le analisi le fa il ministero e gli organi di controllo e i risultati sono quelli che abbiamo riportato . Fa bene a scegliere la pasta prodotta con grano italiano, ma la pasta italiana è la migliore al mondo perché da sempre usa il grano importato da Paesi come il Canada.
La pasta italiana è la migliore al mondo perché ci sono dei maestri nella produzione, non certo per il grano proveniente dal Canada. Spesso compro pasta 100% di grano siciliano trafilata al bronzo che come caratteristiche, proteine e tenuta alla cottura è eccellente.lo stesso si può dire con grano prodotto per esempio in puglia o Campania, ripeto gli sforzi dovrebbero concentrarsi nell’incentivare i produttori italiani che se messi nelle condizioni producono il miglior grano duro al mondo senza bisogno di ricorrere per forza al glisofato.nel mezzogiorno il grano è sempre stato un simbolo di qualità ed eccellenza, fin da secoli!! Nei paesi da lei citati si è sviluppato con tecniche per me alquanto discutibili che penalizzano l’ambiente e la biodiversità in favore di una filiera super industrializzata e per niente sostenibile. Le auguro una buona giornata
Sono d’accordo con lei in Italia che ci sono dei maestri pastai eccellenti che fanno dei blend (ho lavorato anch’io in un pastificio). È vero che in Itala c’è anche un grano eccellente (non tutto), ma di fatto usiamo il 50& di grano importato e quindi vuol dire che si tratta di materia di ottima qualità che i maestri pastai sanno scegliere con cura proprio perché sanno fare la pasta e non acquisterebbero mai materia prima di inferiore qualità.
Sono un’ispettore fitosanitario, da 25 anni salgo sulle navi a controllare grano in import, è evidente che ciò che scrivete riguardo ai controlli, alla presenza dei residui, ai trasporti su stive o altro, nonché sull’origine, che sia Canada, Usa, Russia, Kazakistan Ucraina o Australia, denota che chiunque pensa di essere esperto del settore, esattamente come i 59 milioni di commissari tecnici della nazionale. Capisco che la libertà di opinione deve essere sacra, ma sull’argomento grano le opinioni contano poco rispetto alle norme europee e al commercio mondiale.
Da quando riportare i fatti è difendere a spada tratta? Quando la smetteremo di credere che “Prodotto in Italia = più salutare, più bello, più buono, più sicuro ecc.” sarà sempre troppo tardi.
Il cibo non è sicuro o buono in base alla bandiera impressa sulla confezione, ma in base al rispetto delle norme igienico-sanitarie, alle modalità di coltivazione e alla trasparenza della filiera.
Le operazioni periodiche dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) e dell’ICQRF evidenziano regolarmente frodi commerciali, cattiva conservazione, falsificazioni di marchi DOP/IGP e uso di sostanze vietate anche all’interno dei confini nazionali.