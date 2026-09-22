Lo spot “Il Momento Ghiacciato” di Amaro del Capo ricalca i meccanismi già censurati dallo IAP nella pubblicità della birra Bavaria. Esposto al Comitato di Controllo.

Lo spot del Vecchio Amaro del Capo on air dal 28 giugno 2026 presenta delle criticità come quello della birra Baviera censurato lo scorso 7 luglio dall’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria (IAP). Lo IAP ha bloccato, con l’ingiunzione 21/26, la campagna “Feel the party” della birra Bavaria 8.6, colpevole – secondo il Comitato di Controllo – di presentare l’alcol come l’elemento che “accende” la festa e la rende “unica”. Questo messaggio viola l’articolo 22 del Codice di autodisciplina, che impone alla pubblicità degli alcolici modelli di consumo misurati e responsabili (ne avevamo parlato in questo articolo). Per lo IAP non basta la scritta “Bevi responsabilmente” in sovrimpressione: conta il significato complessivo del messaggio.

Lo spot ritrae un pranzo ormai concluso – piatti vuoti, conversazioni che si spengono – che riprende vita quando dal freezer viene estratta una bottiglia ghiacciata di Vecchio Amaro del Capo. Lo stappo fa ripartire la musica, una giovane sale sul tavolo versando l’amaro nei bicchierini, e l’entusiasmo si propaga fino a trasformare il paese in un’unica festa collettiva.

Amaro del Capo come Bavaria

Il parallelo con il caso Bavaria regge su due punti chiave della decisione IAP: il prodotto non accompagna la festa, la fa cominciare. È l’apertura della bottiglia a innescare musica ed euforia, esattamente come il frigorifero pieno di lattine nello spot censurato, e il consumo è associato in modo diretto a ballo ed entusiasmo collettivo, con il prodotto sempre al centro dell’inquadratura. Su questa base, Il Fatto Alimentare ha inviato un esposto allo IAP, chiedendo al Comitato di Controllo di valutare la conformità della campagna all’articolo 22 del Codice.

Non è la prima volta che il pubblico solleva la questione: sotto l’articolo sul caso Bavaria, una lettrice aveva già segnalato lo stesso spot. Resta da vedere se il Comitato riterrà che i criteri applicati a Bavaria 8.6 valgano, con la stessa coerenza, anche per Vecchio Amaro del Capo.

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