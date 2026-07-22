La campagna “Feel the party” associa la birra Bavaria a una serata “giusta” e “unica”. Il messaggio viola le regole sugli alcolici: non basta la scritta “Bevi responsabilmente”.

Lo IAP ha censurato la pubblicità della birra Bavaria 8.6 perché presenta l’alcol come l’elemento capace di accendere la festa e rendere ‘unica’ la serata. Con l’ingiunzione 21/26 del 7 luglio 2026, il Comitato di Controllo ha contestato a Swinkels Family Brewers Italia la violazione dell’articolo 22 del Codice di autodisciplina, che impone alla pubblicità degli alcolici di proporre modelli di consumo misurati e responsabili.

La campagna contestata

La campagna, diffusa nel mese di giugno sulle reti Mediaset e attraverso inserzioni sponsorizzate su Instagram, Facebook e YouTube, ruota intorno allo slogan “Feel the party”. Sui social il messaggio è ancora più esplicito: “La serata giusta non si spiega. Si vive con la crew, la musica giusta e 8.6, la birra che rende unica la tua serata”.

Per lo IAP, non si tratta di una semplice ambientazione festosa. Nel video la musica inizia quando viene aperto il frigorifero pieno di birre, mentre quasi tutti i protagonisti ballano con una lattina o con grandi bicchieri in mano. Il prodotto viene versato in abbondanza e occupa spesso il centro dell’inquadratura.

La birra, che ha una gradazione alcolica dell’8,6%, viene quindi presentata come il vero motore del divertimento. Non accompagna la festa: la fa cominciare. E non è un elemento accessorio della serata: secondo il messaggio pubblicitario è ciò che la rende “giusta” e “unica”.

È proprio questa impostazione ad avere determinato la censura. Il Codice dello IAP vieta infatti di rappresentare gli alcolici come strumenti necessari per divertirsi, socializzare o vivere esperienze gratificanti. Nel caso di Bavaria 8.6, invece, il consumo è associato in modo diretto a musica, entusiasmo, spensieratezza e sensualità.

La scritta “Bevi responsabilmente”, inserita in sovrimpressione, non è sufficiente. Secondo il Comitato di controllo conta il significato complessivo della pubblicità, e l’intero video attribuisce alla birra un ruolo centrale nella riuscita della festa.

Un aspetto particolarmente critico riguarda la diffusione sui social network, dove il messaggio può raggiungere anche un pubblico giovane. Per lo IAP, proprio nei confronti dei ragazzi è necessario evitare di presentare l’alcol come il lasciapassare per il divertimento e la socialità.

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