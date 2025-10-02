Le Nazioni Unite hanno appena pubblicato un aggiornamento sulle aziende coinvolte negli insediamenti israeliani in Cisgiordania, elencando 158 società di 11 Paesi, tra cui colossi del turismo online come Airbnb, Booking.com e TripAdvisor. Non è una black list giudiziaria, ma un atto politico forte: un elenco che richiama le imprese alla loro responsabilità di “due diligence“ (*) nei contesti di conflitto.

Il parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia (CIG) del 19 luglio 2024, relativo alle “Conseguenze legali derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nel Territorio palestinese occupato, inclusa Gerusalemme Est”, afferma l’illegalità dell’occupazione e della presenza israeliana nei Territori palestinesi occupati, inclusa la Cisgiordania. Anche l’Alto Commissario ONU per i diritti umani Volker Türk nella presentazione del rapporto alla 55ª sessione del Consiglio per i Diritti Umani (HRC) nel marzo 2024, ha precisato che la politica israeliana degli insediamenti nei territori occupati si può considerare un crimine di guerra (**). Per questo motivo le aziende che hanno rapporti commerciali con questo Paese non possono considerarsi neutre, ma devono garantire che le loro attività non contribuiscono a violazioni dei diritti umani. I datteri Coop

Alla luce di questo richiamo, qual è il comportamento delle imprese che in Italia importano da Israele prodotti alimentari come datteri, melograni, agrumi, avocado? Per quanto riguarda i datteri va detto che oltre il 70% vengono coltivati a Gerico nella Valle del Giordano dai coloni israeliani in territori occupati illegalmente. Quelli venduti della linea Fior Fiore di Coop (confezionati da Noberasco) sono coltivati a Gerico in Cisgiordania da una cooperativa palestinese, che poi deve appoggiarsi a una filiera israeliana per la commercializzazione e la spedizione attraverso il porto di Ashdod. Stop alle importazioni se l’impresa è etica

Le aziende che importano prodotti alimentari per evitare di sostenere l’occupazione illegale dovrebbero quindi verificare la provenienza territoriale e sospendere le forniture che passano o sono collegate a insediamenti illegali o da infrastrutture funzionali all’occupazione. Secondo la Corte Internazionale di Giustizia un’impresa deve evitare che le sue attività contribuiscono (anche indirettamente) a violazioni legate agli insediamenti. “In seguito al Parere consultivo della Corte Internazionale di Giustizia del 19 luglio 2024, le aziende che importano prodotti alimentari dalla Cisgiordania hanno l’obbligo rafforzato di adottare una rigorosa due diligence. Questo è necessario per garantire che le loro attività non supportino l’occupazione illegale. La due diligence implica la verifica precisa della provenienza territoriale dei prodotti e la sospensione immediata delle forniture che originano, transitano o sono funzionalmente connesse agli insediamenti israeliani. Solo in questo modo l’impresa adempie al principio del diritto internazionale di non contribuire (anche indirettamente) a una situazione dichiarata illegale a livello internazionale”.

Coop rivendica il valore umanitario del progetto, ricordando i fondi destinati a scuole e iniziative sociali in Palestina. Ma resta il nodo principale: la filiera passa comunque da Israele, cioè dallo stesso apparato che controlla, gestisce e trae vantaggio economico dall’occupazione militare e dagli insediamenti. La domanda è semplice: può un’impresa che si definisce etica e responsabile ignorare l’obbligo di due diligence appena ribadito dalle Nazioni Unite? I supermercati e ai punti vendita al dettaglio che vendono prodotti israeliani partecipano di fatto a una violazione dei diritti umani e contribuiscono all’economia di un Paese occupante contro le indicazioni dell’ONU. Non solo Coop

Se per Coop la due diligence non è solo una parola d’ordine, ma un impegno concreto, la coerenza impone un passo chiaro: sospendere le importazioni che, anche indirettamente, rafforzano un’occupazione illegale. Perché Coop Italia non cerca soluzioni alternative, ad esempio rotte di esportazione diverse o forme di sostegno diretto a cooperative palestinesi, senza passare da Israele?

In quest’ambito va chiarito che Coop Alleanza forte con i suoi 350 punti vendita ha scelto di non esporre più sugli scaffali i prodotti israeliani, dichiarando di non voler contribuire a un sistema di occupazione. Coop Italia, invece, si rifugia dietro la narrazione del progetto solidale. Ma oggi più che mai la scelta appare fragile e contraddittoria. In Italia ci sono altre catene di supermercati che vendono prodotti israeliani, Carrefour e Bennet ad esempio propongono in questo periodo i pompelmi. Come riconoscere i datteri

Per quanto riguarda i datteri la normativa per motivi incomprensibili non prevede l’obbligo di indicarne la provenienza come invece avviene per tutta la frutta fresca commercializzata in Italia. Facendo un giro nei supermercati si nota che i datteri importati da Israele non indicano la provenienza, mentre quelli provenienti da Marocco, Tunisia, Egitto, Algeria, Arabia Saudita riportano sull’etichetta in modo chiaro e con caratteri tipografici evidenti la nazione di origine.

(*) La “due diligence” («dovuta diligenza») è un processo di indagine e valutazione che le aziende devono applicare per identificare, prevenire e mitigare i rischi ambientali e per tutelare i diritti umani associati alla loro catena di fornitura, garantendo che i prodotti acquistati siano etici e sostenibili.

(**) Il rapporto sostiene che la creazione e l’espansione degli insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati… costituisce una violazione palese del diritto internazionale e, secondo l’articolo 8 dello Statuto di Roma, equivale a un crimine di guerra.

