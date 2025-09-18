A Gaza il bilancio delle vittime ha ormai superato le 200mila persone, tra morti e feriti. È una tragedia che la comunità internazionale definisce ormai quasi unanimemente come un genocidio. Eppure, in Israele, a pochi chilometri di distanza, nei quartieri eleganti di Tel Aviv la vita scorre tra aperitivi e cene nei locali alla moda, dove a essere protagonisti sono i prodotti del made in Italy.

Il made in Italy al ristorante

Nei ristoranti più rinomati si pranza con spaghetti Rummo conditi con passata di pomodoro Cirio, arricchiti da scaglie di Parmigiano Reggiano. L’insalata è condita con olio extravergine Monini e aceto Ponti. L’acqua minerale servita a tavola è spesso San Pellegrino, San Benedetto o Ferrarelle, mentre le carte dei vini propongono un’ampia scelta di etichette Doc, dal Chianti al Barolo. Anche il caffè viene servito nelle tazzine Illy e Lavazza. Il paradosso è evidente: mentre a Gaza le persone muoiono uccise sotto le macerie, per la fame o per la mancanza di farmaci, a Tel Aviv l’aperitivo è base di Prosecco e di Campari o Aperol.

Nei supermercati

Non si tratta solo di ristorazione di lusso. Anche nei supermercati israeliani gli scaffali dedicati ai prodotti italiani sono ben visibili: Nutella, gli snack Kinder e Ferrero e i biscotti Loacker sono molto apprezzati, mentre la pasta di grano duro made in Italy rappresenta il 45% dei consumi. Ci sono poi le conserve di pomodoro, i formaggi stagionati, l’olio extravergine d’oliva, dolci e vini (vedi elenco più in basso). Tuttavia la lista completa delle aziende che esportano prodotti alimentari è ‘riservata’, gli accessi alle banche dati sono preclusi. Sembra quasi che le imprese italiane non abbiano piacere a fare sapere di commercializzare con questo Paese. L’elenco che vi proponiamo ( vedi sotto ) è dell’Italian Trade Agency (ITA) dell’Istituto commercio estero italiano (ICE), l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ed è datato giugno 2017. Da allora i report non riportano più i nomi delle imprese.

Il cortocircuito simbolico è inevitabile: da un lato le drammatiche immagini quotidiane di devastazione a Gaza, dall’altro i piatti fumanti di spaghetti al pomodoro serviti nei ristoranti di Tel Aviv, con la filiera italiana come garanzia di gusto e autenticità.

Interrompere il commercio con Israele

L’Italia oscilla tra dichiarazioni di condanna e una politica commerciale in costante crescita, che continua a sostenere le esportazioni di cibo e bevande verso Israele. Nulla di illegittimo, ma resta aperta una domanda: che senso ha celebrare l’eccellenza della cucina italiana a Tel Aviv, mentre a poche decine di chilometri si consuma una tragedia umanitaria senza precedenti?

Interrompere la commercializzazione di prodotti alimentari verso un Paese che porta avanti un genocidio alla luce del sole è un segnale di vicinanza al popolo palestinese. Fare mancare nei supermercati e nei ristoranti israeliani i nostri prodotti non fermerà la strage, ma è un modo per fare capire agli israeliani che affamare e annientare un popolo è un gesto inumano. Per le aziende alimentari italiane interrompere le esportazioni di prodotti italiani potrebbe essere un modo per fare sapere di non essere complici.

Elenco delle imprese alimentari italiane che commercializzano con Israele (giugno 2017)

Se qualche impresa dovesse aver interrotto le esportazioni verso Israele negli ultimi anni, può scrivere all’indirizzo email: ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it

