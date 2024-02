L’olio di cocco venduto alla Lidl è un alimento o si deve usare esclusivamente come cosmetico? Una lettrice ha dei dubbi dopo essersi imbattuta in una discussione sui social. Di seguito pubblichiamo la sua lettera e la risposta della catena di supermercati.

La lettera sull’olio di cocco

Buongiorno, da una discussione su un gruppo Facebook sono arrivata a un’influencer che lanciava un’allerta sull’olio di cocco raffinato bio venduto dal Lidl affermando, con estrema convinzione, che essendo “montato” con azoto non era per uso alimentare. Francamente mi sembra una cosa priva di senso, ma non sono riuscita a trovare informazioni su Google relative a questo tipo di procedura in campo alimentare. Vi mando la foto in allegato. Si tratta di un prodotto alimentare o di un cosmetico?

La risposta della Lidl

La ringraziamo per averci contattato. La presente per rassicurare la vostra gentile lettrice e cliente che l’olio di cocco indicato è prodotto nel pieno rispetto della vigente normativa ed è pertanto idoneo al consumo. L’utilizzo di azoto infatti è molto diffuso nel settore alimentare ed è sicuro perché autorizzato a livello europeo. Nel caso specifico l’azoto è utilizzato per un migliore porzionamento del prodotto.

Qualora si necessitasse di ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

