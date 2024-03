In un articolo di inizio mese abbiamo accennato al fatto che, a quattro anni dall’approvazione ufficiale, sono ancora pochi i prodotti con il NutrInform Battery in etichetta. La maggior parte sono alcune merendine Kinder Ferrero. Ma aguzzando l’occhio, al supermercato si trovano anche confezioni su cui campeggia in bella mostra il Nutri-Score. Noi ne abbiamo trovati diversi.

Carrefour e l’accordo con l’Antitrust sul Nutri-Score

A cominciare dai prodotti Carrefour. Nel 2022 Carrefour aveva raggiunto un accordo con l’Antitrust, che ha messo nero su bianco la possibilità di commercializzare in Italia i prodotti con il Nutri-Score a proprio marchio fabbricati all’estero (leggi qui il nostro articolo sull’accordo Carrefour-Antitrust). Il nostro Paese pur essendo fortemente contrario al sistema francese, non può vietare la vendita di prodotti con questa etichetta perché andrebbe contro le norme comunitarie sulla libera circolazione delle merci nel mercato unico. Per questo è possibile trovare anche in Italia prodotti delle linee Carrefour Classic, Sensation, Extra, Original, Carrefour Bio, Carrefour Veggie, Selection e Simple con l’etichetta a semaforo. La catena, tuttavia, deve seguire alcune limitazioni, tra cui il divieto di utilizzo del logo sui prodotti DOP e IGP.

Il Nutri-Score nelle altre catene

Per lo stesso principio, si possono trovare sugli scaffali anche prodotti di altre catene di supermercati che usano il Nutri-Score in Francia e negli altri Paesi dove è stato adottato (Belgio, Germania, Lussemburgo, Spagna, Paesi Bassi e Svizzera). Abbiamo trovato, per esempio, una confezione di muesli a marchio Crownfield da Lidl e una di gouda a fette a marchio Hofburger da Aldi.

Non è una catena della grande distribuzione, ma anche Bofrost, azienda che vende surgelati a domicilio, ha adottato il Nutri-Score in Germania. Per questo motivo è possibile trovare prodotti con etichette dove compare il Nutri-Score anche in Italia: noi ne abbiamo trovato uno.

Ci sono anche prodotti di grandi marchi con l’etichetta a semaforo francese. Noi abbiamo trovato i vasetti di gelato proteico Yulti da Esselunga oltre a diversi dolci Nestlé, patatine Lay’s e Cheetos da Action. E voi? Avete acquistato prodotti con l’etichetta a semaforo Nutri-Score in Italia? Inviateci le foto e le aggiungeremo all’articolo.

Aldi

Bofrost

Carrefour

Lidl

Esselunga

Action

ODStore

Il NutrInform Battery al supermercato

© Riproduzione riservata Foto: Il Fatto Alimentare

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1