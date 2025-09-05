Altroconsumo ha condotto un test comparativo su 14 creme al cacao e nocciola, e i risultati sono sorprendenti: Nutella, leader di mercato, non è l’unica crema che piace, né tanto meno la migliore. Molte la superano sia per i valori nutrizionali che per la qualità degli ingredienti e in alcuni casi anche per il gusto. È la quarta volta che le creme vengono sottoposte a test da Altroconsumo, e Nutella ha guadagnato il podio solo la prima volta nel 1998 quando la scarsa presenza di nocciole, l’uso di olio di palma e l’eccessiva quantità di zucchero non erano considerate criticità. Anche Gambero Rosso nelle prove dell’anno scorso non ha premiato la crema di Ferrero.

La vincitrice indiscussa è la Zaini Emilia Crema Fondente che ha guadagnato il primo posto nella classifica titolo grazie all’elevata percentuale di nocciole (25%) e un prova di assaggio valutata tra le migliori dai consumatori. Non solo, Zaini Emilia fondente si è anche aggiudicata il titolo di “Migliore Acquisto” per l’ottimo rapporto qualità-prezzo (14 €/kg). Seguono in seconda posizione Rigoni di Asiago nocciolata la dark senza latte bio mentre Novi guadagna il terzo posto.

Nutella non vince la prova di assaggio

La prova di assaggio è stata condotta da un panel di consumatori che hanno provato le creme senza conoscere la marca. Il primo posto è stato assegnato a Zaini, l’ultimo a Dolciando (Eurospin). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Nutella non è stata la vincitrice assoluta della prova di assaggio. La crema leader di mercato, pur essendo apprezzata, non sbaraglia la concorrenza sul gusto. La differenza sostanziale fra una crema è l’altra è sicuramente la quantità di nocciole.

Novi si distingue con un valore pari al 45% che distanzia tutti gli altri competitor. Le nocciole sono l’ingrediente nobile che caratterizza queste creme e anche il più costoso per questo Novi ha un prezzo maggiore. Seguono in ordine Zaini Emilia con il 25%, Rigoni di Asiago (19,5%), Lindt 25%. Nutella arriva al 13%

Vincono Zaini, Rigoni e Novi

Nella classifica finale che prende in considerazione anche la trasparenza delle etichette e la presenza di zuccheri Nutella si e posiziona in sesta posizione nella parte centrale della classifica al pari di altre cinque creme. La rivista ricorda che siamo in presenza di prodotti golosi, per cui è meglio scegliere quelle con il minor numero di additivi e di ingredienti.

Un altro elemento importante è il tipo di grasso utilizzato. Meglio le creme con olio di girasole anziché olio di palma troppo ricco di grassi saturi, nemici della salute. La crema fondente Zaini Emilia utilizza olio di girasole. La Novi primeggia e si distingue da tutte le altre perché non contiene grassi aggiunti. Quelli presenti derivano naturalmente dalle nocciole. Per questo ottiene un punteggio alto nella valutazione nutrizionale a cui concorrono anche la minore presenza di zucchero e un tenore di fibre interessante. Tuttavia, pur essendo il prodotto migliore dal punto di vista nutrizionale, nella prova del gusto cede il passo a Zaini.

Nutella veg o classica

Altroconsumo ha anche messo a confronto la Nutella classica con la versione vegana. Distinguerle all’assaggio è difficile: solo uno su cinque ci riesce. LaNutella Plant-Based contiene ceci e sciroppo di riso al posto del latte scremato in polvere e ha un po’ meno zucchero e calorie. Nonostante le differenze il sapore è molto simile e distinguerle nella prova di assaggio è difficile: solo uno su cinque dei panelisti è riuscito. Il prezzo è significativamente più alto visto che costa il 30% in più e il giudizio complessivo non proprio lusinghiero posizionandosi in decima posizione nel gruppo di coda.

Viste le elevate quantità di zuccheri e grassi, secondo Altroconsumo le creme spalmabili vanno consumate con moderazione. Per scegliere la migliore è fondamentale leggere l’etichetta. I criteri premianti sono l’alta percentuale di nocciole, l’assenza di grassi aggiunti, oppure la presenza di olio di girasole al posto di olio di palma, oltre al minor numero di additivi e ingredienti (la crema Novi ha solo cinque ingredienti le altre quasi il doppio).

Il prezzo

Il test rivela un dato interessante per i consumatori attenti al portafoglio. Ci sono creme che, pur avendo caratteristiche e ingredienti del tutto simili a Nutella, hanno prezzi decisamente inferiori. Per esempio i vasetti marchiati Conad ed Esselunga (quest’ultima non presente nel test) costano il 30% in meno.

© Riproduzione riservata – Foto: Depositphotos, Altroconsumo, Il Fatto Alimentare