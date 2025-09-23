La rivista francese dei consumatori 60 Millions de Consommateurs ha testato alcune caraffe filtranti e due tipi di filtri da applicare la rubinetto per valutare la capacità di selezionare i sali minerali, di eliminare nitriti e i nitrati e metalli pesanti. Il test segue il grande scandalo sulla contaminazione dell’acqua minerale Perrier (*) e la presenza di PFAS riscontrata in alcune città nell’acqua di rubinetto e in quella minerale.

Tutto è iniziato nell’aprile 2024 con un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (Anses) che rivela la contaminazione dei pozzi e l’uso di trattamenti vietati (microfiltrazione) sulle acque minerali del gruppo Nestlé Waters (Perrier, Contrex, Vittel, Hépar…). In seguito Nestlé riconosce le accuse e accetta di pagare una multa di 2 milioni di euro. La questione dei PFAS è più complicata perché diverse inchieste hanno riscontrato la presenza di questo derivato in tracce (acido trifluoroacetico noto con la sigla TFA) in campioni di acqua di rubinetto e anche nell’acqua in bottiglia. La situazione presenta aspetti molto simili a quella Italia dove i TFA sono stati trovati da Altroconsumo e da Greenpeace nelle minerali e nell’acqua di rete.

‘Purificare’ l’acqua del rubinetto, sì, ma…

Dopo queste premesse non sorprende che circa il 20% dei francesi cerchi di ‘pulire’ la propria acqua con l’aiuto di una caraffa filtrante o di un filtro da applicare al rubinetto. La presenza di questi strumenti nelle case dei francesi e simile a quella degli italiani (l’8,6% usa le caraffe, l’11% sistemi per la depurazione del cloro, il 2,8% depuratori ad osmosi inversa). Per fare il test è stata preparata un’acqua ‘dopata’ a partire da acqua demineralizzata, aggiungendovi diversi composti a varie concentrazioni, vicine alle soglie normative. Esempio: 210 milligrammi di cloruri per litro d’acqua (mg/l) per una soglia massima di 250

La bottiglia filtrante Brita