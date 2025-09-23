La rivista francese dei consumatori 60 Millions de Consommateurs ha testato alcune caraffe filtranti e due tipi di filtri da applicare la rubinetto per valutare la capacità di selezionare i sali minerali, di eliminare nitriti e i nitrati e metalli pesanti. Il test segue il grande scandalo sulla contaminazione dell’acqua minerale Perrier (*) e la presenza di PFAS riscontrata in alcune città nell’acqua di rubinetto e in quella minerale.
Tutto è iniziato nell’aprile 2024 con un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (Anses) che rivela la contaminazione dei pozzi e l’uso di trattamenti vietati (microfiltrazione) sulle acque minerali del gruppo Nestlé Waters (Perrier, Contrex, Vittel, Hépar…). In seguito Nestlé riconosce le accuse e accetta di pagare una multa di 2 milioni di euro. La questione dei PFAS è più complicata perché diverse inchieste hanno riscontrato la presenza di questo derivato in tracce (acido trifluoroacetico noto con la sigla TFA) in campioni di acqua di rubinetto e anche nell’acqua in bottiglia. La situazione presenta aspetti molto simili a quella Italia dove i TFA sono stati trovati da Altroconsumo e da Greenpeace nelle minerali e nell’acqua di rete.
‘Purificare’ l’acqua del rubinetto, sì, ma…
Dopo queste premesse non sorprende che circa il 20% dei francesi cerchi di ‘pulire’ la propria acqua con l’aiuto di una caraffa filtrante o di un filtro da applicare al rubinetto. La presenza di questi strumenti nelle case dei francesi e simile a quella degli italiani (l’8,6% usa le caraffe, l’11% sistemi per la depurazione del cloro, il 2,8% depuratori ad osmosi inversa). Per fare il test è stata preparata un’acqua ‘dopata’ a partire da acqua demineralizzata, aggiungendovi diversi composti a varie concentrazioni, vicine alle soglie normative. Esempio: 210 milligrammi di cloruri per litro d’acqua (mg/l) per una soglia massima di 250
La bottiglia filtrante Brita
Il primo posto in classifica viene assegnato alla bottiglia Brita (non alla caraffa), che giustamente filtra poco il calcio e il magnesio utili alla salute. Al contrario, le caraffe Homeside e Aarke trattengono eccessivamente il calcio (circa il 93%) e i bicarbonati. La bottiglia Brita e la caraffa Aarke deludono perché trattengono troppo poco il sodio. Per quanto riguarda i nitrati e i nitriti, solo la caraffa Hydropure si dimostra efficace trattenendo rispettivamente il 95 e il 97%. Per quanto riguarda i metalli (piombo e nichel) sgraditi ospiti dell’acqua di rubinetto il test rileva le eccellenti prestazioni della caraffa Aarke e i buoni risultati delle altre come pure dei filtri, mentre delude la bottiglia Brita.
I filtri da collegare al rubinetto
Il test ha esaminato anche due filtri da applicare direttamente al rubinetto che hanno dimostrato un’efficacia complessivamente superiore rispetto alle caraffe. Il filtro Hydropure intrappola efficacemente i metalli sgraditi (tranne per il nichel, trattenuto solo al 67%) e dà buoni risultati per i nitrati e un po’ meno i nitriti. Le prestazioni del filtro Brita si assestano a un livello inferiore per il nichel (solo 50%), l’alluminio (81%) e lo zinco (80%). Rimangono comunque delle buone soluzioni.
Contaminanti e pesticidi
Per quanto riguarda contaminanti e pesticidi i risultati sono deludenti. Nessuna caraffa è riuscita a trattenere efficacemente il PFOA. Il filtro da rubinetto Hydropure ottiene prestazioni eccellenti sui pesticidi. RTisultati particolarmente deludenti per Brita.
Le caraffe filtranti eliminano il cloro?
Le analisi microbiologiche hanno rivelato ulteriori criticità. L’acqua filtrata con Homeside si è confermata la più “pulita”, seguita dalla bottiglia Brita, mentre Aarke ha evidenziato contaminazioni da coliformi al primo utilizzo e livelli elevati di germi per tutto il test. Anche il filtro Brita da rubinetto ha mostrato una proliferazione batterica crescente. In più, tutti i dispositivi rilasciano piccole quantità di carbonio derivante dal filtro interno a carboni attivo. Sul fronte sensoriale, la promessa di eliminare l’odore e il gusto di cloro è stata rispettata solo in parte. La bottiglia Brita si distingue come la più efficace, buoni risultati anche per le caraffe Hydropure e Homeside e per il filtro da rubinetto Brita.
