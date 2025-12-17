MENU
Con l’avvicinarsi delle feste, il panettone torna al centro degli acquisti natalizi, ma orientarsi tra scaffali sempre più affollati non è semplice. Marchi storici, prodotti premium e private label convivono con prezzi che vanno da meno di 6 euro al chilo a quasi 20. A offrire qualche punto di riferimento arrivano, anche nel 2025, due test indipendenti: quello di Altroconsumo e quello del Gambero Rosso, che però fotografano il mercato da prospettive diverse.

Il panettone secondo Altroconsumo

Altroconsumo ha analizzato i panettoni più diffusi nella grande distribuzione combinando analisi di laboratorio, verifica delle etichette e assaggi da parte dei consumatori. Il risultato è una classifica fortemente orientata al rapporto qualità-prezzo, in cui emergono soprattutto marchi della GDO (vedo tabella sotto). Il panettone classico Coop risulta il migliore del test, grazie a un prezzo contenuto e a una qualità giudicata complessivamente buona. Bene anche prodotti come Giovanni Cova & C., Esselunga – Le Grazie, Maina, Bauli e Balocco senza criticità particolari sul fronte degli ingredienti.

news-panettoni-800x450 2025 altroconsumo test panettone
I panettoni presenti nel test di Altroconsumo

Il test del Gambero Rosso

Il Gambero Rosso, invece, ha organizzato un assaggio alla cieca affidato a pasticceri ed esperti, concentrandosi esclusivamente sulla resa sensoriale: struttura dell’impasto, alveolatura, scioglievolezza, profumi e qualità della frutta. In questo caso il primo posto va a Tre Marie, giudicato il più equilibrato e convincente, seguito da Maina Gran Nocciolato e Bistefani. Completano la classifica Giovanni Cova & C., Gentilini, Balocco, Bauli e Maina.

Il confronto diretto tra le due classifiche va però letto con attenzione: i due test non analizzano lo stesso paniere di prodotti. Altroconsumo include marchi della distribuzione e private label che non compaiono nel test del Gambero Rosso, mentre quest’ultimo valuta alcuni panettoni – come Bistefani e Gentilini – assenti dalle analisi di Altroconsumo. Le differenze nei risultati dipendono quindi non solo dai criteri di valutazione, ma anche dai prodotti effettivamente testati.

Le classifiche

Incrociando i dati, emerge comunque un elemento chiave: Tre Marie è uno dei pochi marchi presenti in entrambe le classifiche e ben posizionato in tutte e due, ma anche uno della fascia di prezzo media, con un prezzo che sfiora i 14 euro al chilo. Maina e Giovanni Cova & C. mostrano una buona tenuta trasversale, mentre Bauli e Balocco risultano più competitivi sul prezzo che sulla qualità sensoriale. I panettoni della grande distribuzione, infine, offrono un costo più accessibile, ma senza ambizioni di eccellenza gustativa.

Il dato forse più interessante riguarda proprio il prezzo al chilo: la forbice è ampia e i test confermano che spendere di più migliora soprattutto la resa sensoriale, ma non garantisce automaticamente una qualità complessiva superiore se si considerano anche ingredienti e gradimento generale.

In conclusione, il confronto tra Altroconsumo e Gambero Rosso mostra due letture complementari dello stesso mercato. Chi cerca il miglior equilibrio tra qualità e prezzo può guardare ai risultati di Altroconsumo; chi privilegia profumi, struttura e scioglievolezza troverà indicazioni più utili nel test del Gambero Rosso. Incrociare le due prospettive resta il modo più efficace per scegliere in modo consapevole.

panettoni industriali supermercato 2025 altroconsumo gambero rosso test

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos.com

