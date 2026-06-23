Chiquita lancia i nuovi gelati “Banana Choc Style & Cookies”: ma non aspettatevi una vera banana ricoperta

Con l’arrivo della stagione estiva, i marchi storici dell’ortofrutta cercano nuove strade per diversificare il proprio business. È il caso di Chiquita, che ha recentemente annunciato il lancio sul mercato italiano di una linea di gelati: lo stecco Chiquita Banana Choc Style & Cookies (formato 3×50 g) e la versione in formato finger food, i Chiquita Banana Choc Style & Cookies Bonbons (in formato da 8 pezzi x8,7g), descritti come mini bonbon a forma di banana pensati per la condivisione.

Di banana ce n’è pochina

L’aspetto su cui è bene fare chiarezza, per evitare malintesi al momento dell’acquisto, riguarda la reale composizione del prodotto. Davanti a un marchio iconico come Chiquita associato alla parola “Banana”, le aspettative del consumatore potrebbero correre subito all’idea di un intero frutto ghiacciato o di una vera e propria banana intera semplicemente ricoperta da uno strato di cioccolato.

La realtà, tuttavia, è ben diversa: si tratta a tutti gli effetti di un gelato industriale formulato in modo classico, dove la percentuale di frutta è decisamente ridotta. Leggendo l’etichetta dello stecco, infatti, la purea di banana rappresenta appena il 6,8% del totale degli ingredienti (valore che scende al 6% nella versione Bonbons). Una quantità davvero esigua se si pensa che il resto della struttura è sorretto da ingredienti standard quali latte scremato, grassi vegetali, zuccheri e addensanti. Non siamo dunque di fronte a uno snack a base di frutta, ma a un comune gelato alla banana con oltre 20 ingredienti, con una copertura al gusto di cioccolato al latte e pezzi di biscotto al burro.

L’etichetta

Analizzando l’elenco degli ingredienti dello stecco fornito dalla documentazione ufficiale, emerge la struttura complessa del prodotto, caratterizzata dalla presenza di grassi diversi da quelli del cacao (cocco e colza) e zuccheri.

Ingredienti: Latte scremato, grassi vegetali (cocco, colza), zucchero, purea di banana 6,8%, sciroppo di glucosio, lattosio e proteine del latte, cacao magro in polvere*, latte scremato in polvere, farina di grano, burro, emulsionanti (lecitine, mono- e digliceridi degli acidi grassi), coloranti alimentari (concentrato di carota, zucca), uovo, aromi, stabilizzanti (farina di semi di carrube, gomma di guar), correttori di acidità (acido citrico), aroma naturale, agenti lievitanti (carbonato d’ammonio), sale marino. *Rainforest Alliance Certified. Allergeni: Contiene uova, contiene lattosio, contiene latte, contiene grano/frumento. Può contenere arachidi, frutta a guscio.

Profilo nutrizionale

Anche il profilo calorico e nutrizionale conferma che ci troviamo di fronte a un gelato industriale molto ricco. Per 100 grammi di prodotto, l’apporto energetico è di circa 350 kcal, con una quota rilevante di grassi saturi (15 grammi su 22 totali) dovuta principalmente all’impiego dei grassi vegetali di cocco e burro, e un quantitativo di zuccheri pari a 24 grammi.

Chiquita e LiQ

I nuovi gelati nascono da una collaborazione tra il famoso marchio delle banane con il bollino blu, Chiquita, e LiQ, un’azienda belga esperta proprio nel creare gelati in partnership con grandi brand. Stando alle nostre analisi i prodotti sono disponibili nei supermercati italiani a partire da metà giugno e potete trovare sia gli stecchi che i bonbon nel banco freezer di quattro grandi catene: Coop, Conad, Carrefour ed Esselunga.

Il lancio di questa linea dimostra ancora una volta l’efficacia del brand stretching, ovvero l’utilizzo di un marchio celebre e tradizionalmente associato alla frutta fresca per presidiare comparti merceologici differenti e decisamente più golosi. L’importante è che il consumatore mantenga un occhio critico e sia consapevole che l’acquisto di questi stecchi risponde a una voglia di dolce e di gelato confezionato, e non certo alla ricerca di uno snack leggero o di una porzione di frutta.

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