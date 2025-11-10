Dal 1° gennaio 2025 l’obbligo di indicare l’origine in etichetta per la frutta secca è stato esteso, ma non a tutte le tipologie di prodotto (ne avevamo parlato in questo articolo). Un lettore, per esempio, ci invia le fotografie di una confezione di nocciole sgusciate e tostate a marchio Fatina senza l’indicazione di origine e ci chiede se l’etichetta sia corretta. Di seguito la segnalazione arrivata in redazione e la risposta dell’azienda Murano Spa.

La lettera sull’origine delle nocciole tostate

Buongiorno redazione, scrivo questa email perché avrei bisogno di un vostro parere. Acquisto spesso frutta secca con marchio Fatina. Sono consapevole del fatto che si tratta di prodotti di provenienza extra EU, ma per la prima volta mi trovo di fronte a un’etichetta dove non è per nulla indicata la provenienza del prodotto. Vi allego per completezza foto confezione ed etichetta. In attesa di un vostro parere saluto cordialmente.

Michele

La risposta di Murano Spa

Gentili redattori e stimato consumatore, ringraziamo per aver sollevato un quesito che intercetta il recente dibattito sull’etichettatura della frutta a guscio. L’etichettatura delle nostre ‘Nocciole sgusciate tostate’ scaturisce da una rigorosa attività di validazione tecnico-legale, in linea con i nostri elevati standard che ci impongono una due diligence costante sulla conformità normativa nazionale e comunitaria.

Confermiamo che l’assenza di indicazione specifica di origine è pienamente conforme alla legislazione nazionale e comunitaria. Il recente obbligo di indicazione di origine, entrato in vigore nel gennaio 2025, si applica specificamente alla frutta secca sgusciata o essiccata non trasformata, secondo quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2429. Le nostre nocciole, tuttavia, subiscono un processo di tostatura, che le classifica legalmente come alimenti trasformati. Per gli alimenti trasformati, la normativa europea non prevede un obbligo generalizzato di indicazione di origine in etichetta, a meno che non si verifichino condizioni specifiche di rischio di inganno.

A tal proposito, il packaging utilizzato per la referenza di interesse, non presenta elementi, men che meno grafici, che richiamino o riportino a specifica origine geografica della materia prima, limitandosi all’indicazione della sola sede legale dell’OSA, requisito obbligatorio che, tuttavia, non rappresenta un’indicazione di origine e, pertanto, non si ravvisano gli obblighi di dichiarazione dell’origine dell’ingrediente primario previsti dal Regolamento (UE) 2018/775.

Teniamo parimenti a precisare che il nostro sistema di gestione della tracciabilità consente di individuare, in tempi rapidi e con assoluta certezza, l’origine della materia prima impiegata per ogni lotto di produzione immesso in commercio.

Murano Spa

