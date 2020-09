I Nas sequestrano 76.000 litri di vino in un’azienda romagnola. Il nucleo di Parma denuncia una frode in commercio…

Il Ministero della salute riporta la notizia di un sequestro presso un’azienda romagnola, di cui tuttavia non si conosce il nome, da parte dei NAS di Bologna. I militari nel corso di un accesso ispettivo hanno proceduto:

al sequestro cautelativo sanitario di litri 76.000 di prodotti vinosi, anonimi e irrintracciabili, del valore di 115.000 euro ;

; alla contestazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 3.500 euro ;

alla segnalazione delle carenze igieniche al Dipartimento di Sanit à Pubblica dell’Azienda U.S.L. della Romagna, per i provvedimenti prescrittivi di competenza.

Qualche giorno fa, sempre i Nas, ma questa volta del nucleo di Parma, a seguito di un’ispezione igienico sanitaria effettuata presso un ristorante/pub emiliano, hanno denunciato in stato di libertà una persona alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per il reato di frode in commercio.

L’indagato, legale rappresentante dell’esercizio di ristorazione, è accusato di aver pubblicizzato su un menù preparazioni gastronomiche con farine biologiche, olii privi di OGM e mozzarella di bufala campana D.O.P., quando invece i militari hanno accertato che presso la sua attività commerciale e i relativi depositi non erano disponibili i predetti ingredienti speciali e prodotti a marchio protetto.

Sempre i NAS di Parma, a seguito di alcuni accertamenti di laboratorio effettuati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, hanno deferito in stato di libertà una persona per aver detenuto alimenti insudiciati, invasi di parassiti e in stato di alterazione. Le risultanze analitiche hanno infatti evidenziato la presenza, in un prodotto alimentare campionato durante un’antecedente attività ispettiva, di alcuni parassiti.

