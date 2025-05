I supermercati Coop hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di mozzarella in carrozza al prosciutto a marchio Cucina Nostrana. Il motivo indicato nell’avviso di richiamo è un errore di etichettatura: l’etichetta infatti riporta la denominazione “Mozzarelle in carrozza al prosciutto” ma in realtà la confezione contiene “Mozzarelle in carrozza all’acciuga”. Di conseguenza non è indicata la presenza dell’allergene ‘pesce’.

L’avviso pubblicato da Coop non riporta la fotografia del prodotto e non indica né il peso di vendita, né la data di scadenza del prodotto, ma soltanto il numero di lotto, 25203. La catena rende noto che il provvedimento interessa solo alcuni punti vendita Coop.

In via cautelativa, si raccomanda, soprattutto alle persone allergiche al pesce, di non consumare la mozzarella in carrozza “al prosciutto” con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il consumo del prodotto non comporta rischi per le persone che non sono allergiche al pesce.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 84 richiami, per un totale di 281 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata

