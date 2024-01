Merendine e biscotti farciti sono ricchi di grassi e zuccheri, però non sono tutti uguali. Per fare un confronto useremo le tabelle elaborate dall’Unione Italiana Food per calcolare il contenuto nutrizionale medio di categorie merceologiche come: biscotti, cracker, fette biscottate e merendine. Lo scopo di queste tabelle è creare un riferimento per le aziende che vogliono riportare sulle confezioni indicazioni nutrizionali evidenziando un contenuto ridotto di grassi, zuccheri o sale. I prodotti riportati nelle tabelle sono fra i più venduti e rappresentano una quota di mercato significativa.

Gli italiani e lo zucchero

Abbiamo usato le tabelle per vedere quali sono le merendine e i biscotti farciti che contengono il maggior quantitativo di zuccheri, visto che giovani e bambini (soprattutto) ne consumano troppo, anche sotto forma di caramelle e bibite. Dati recenti, per la popolazione italiana complessiva, parlano di mezzo chilo di caramelle all’anno, a testa, e di 5 kg di zucchero assunti attraverso le bibite (leggi l’articolo sul consumo di caramelle e bevande zuccherate)

Si tratta di una quantità preoccupante, anche perché lo zucchero, oltre a essere presente nei dolci, è ‘nascosto’ in alimenti insospettabili come salse, condimenti e salumi. Tutto ciò avviene mentre, secondo la ricerca scientifica, per mantenerci in salute non dovremmo superare i 30 g al giorno, cioè sei cucchiaini.

I biscotti farciti

I biscotti farciti o ricoperti di cioccolato hanno un contenuto medio di zuccheri che arriva quasi a 33 g per 100 g. La media però può trarre in inganno, perché si passa dai 23 g dei Baiocchi Mulino Bianco ai 43 g delle Kinder Cards Ferrero. Fra i prodotti meno zuccherati (anche se si tratta sempre di valori elevati) troviamo i Nascondini Mulino Bianco (26% di zucchero) e i Ringo Pavesi, nella versione cacao (28%) e vaniglia (29%). Fra i più dolci invece troviamo gli Oreo alla vaniglia (38%) e gli Oro Saiwa Ciok ricoperti di cioccolato al latte (39%). Nella fascia “intermedia” ci sono i biscotti Cuor di mela Mulino Bianco (31%), i Mikado ricoperti di cioccolato al latte (34%) e i Nutella Biscuit (poco meno del 36%).

Le merendine

Il contenuto medio di zucchero per le merendine tipo pan di Spagna (escluse quelle di pasta sfoglia) è di 27 g per 100 g, ma anche in questo caso il quadro è diversificato. Se 100 g di Pan Goccioli Mulino Bianco contengono 16 g di zucchero, la Fiesta Ferrero arriva a 42 e rappresenta quasi un record poco invidiabile. È vero che una Fiesta Ferrero pesa meno di un Pan Goccioli ma, considerando il peso, lo zucchero presente nella merendina della Ferrero supera i 15 g (più di tre cucchiaini), mentre un Pan Goccioli ne ha meno della metà (7 g.)

Fra le merendine meno zuccherate troviamo i Flauti Mulino Bianco nelle varianti al cioccolato (17,4%) e al latte (17,5%), mentre fra le più dolci i Kinder Delice Ferrero che ne contiene più del doppio arrivando al 41%. Con Kinder Colazione più, Kinder Brioss e Kinder Pan e Cioc (Ferrero) lo zucchero rimane nella fascia 24-26%. Con la Crostatina al cacao Mulino Bianco si sale a 28 g per 100 g e con i Plum cake allo yogurt (stesso marchio) si superano i 30 g.

Premesso che la regola base per questi prodotti è di non eccedere trattandosi di alimenti ultraprocessati, è importante notare che le differenze a livello nutrizionale sono elevate. Sulla base di questi numeri la scelta dei biscotti e delle merendine può essere fatta in modo più oculato per non abituare i ragazzi a un sapore troppo dolce, abitudine che poi è difficile sradicare e porta inevitabilmente squilibri nella dieta.

Qui sotto è possibile confrontare il contenuto di zucchero dei biscotti farciti e delle merendine presenti nelle tabelle dell’Unione Italiana Food.

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos

