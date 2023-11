Più di 33mila tonnellate di caramelle all’anno. Se li rapportiamo alla popolazione italiana, neonati compresi, sono più di mezzo chilo a testa. Sono i numeri impressionanti delle ultime rilevazioni dell’associazione di categoria Unione Italiana Food, elaborate sui dati raccolti da Circana e riportati dall’agenzia Ansa.

Le vendite di caramelle hanno infatti raggiunto quota 33.596 tonnellate, in crescita del 7% rispetto al 2022. Il giro d’affari collegato è di poco inferiore ai 360 milioni di euro. Le gelée e quelle dure-ripiene sono le tipologie che hanno registrato una crescita maggiore, rispettivamente +10,4% e +9,4%.

Questa crescita sembra essere il risultato di costanti investimenti in innovazione da parte delle aziende produttrici. Ogni anno, infatti, l’industria lancia sul mercato italiano tra le 10 e le 15 nuovi prodotti. Quelli che arrivano nelle mani di consumatori e consumatrici sono solo una frazione di quelli che vengono ideati e testati dalle aziende in un processo che in media dura un anno, talvolta due: ogni anno sono circa 35-40 ricette realizzate.

Le caramelle si aggiungono alle bibite zuccherate che apportano 5 chili di zucchero l’anno, pari a un consumo medio di 54 litri pro capite(fonte Beverfood su dati dati Assobibe). Le bibite alla cola rappresentano il 60% delle bevande gassate, poi ci sono aranciate, bevande a base di the, bibite energetiche per sportivi, tisane e quant’altro. Si tratta di numeri su cui riflettere e che aiutano a capire perché i bambini italiani siano fra quelli più obesi in Europa.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia

