Quanto siamo disposti a pagare per vivere più a lungo? In un’America dove le linee guida del 2021 sull’alimentazione hanno ignorato le raccomandazioni degli esperti su zucchero e alcool c’è chi si preoccupa della salute degli americani offrendo loro un abbonamento milionario per migliorare la salute e aumentare la longevità.

Equinox, il gruppo americano specializzata in fitness e club di lusso, ha lanciato la scorsa estate il programma “Optimize by Equinox”. Il claim nella landing page è: “Scopri l’approccio per l’ottimizzazione della salute, sviluppato dai maggiori esperti di scienza e fitness”.

I membri che aderiscono al programma dovranno pagare 40 mila dollari l’anno, pari al 70% dello stipendio medio americano. L’adesione prevede oltre alle tradizionali offerte di allenamento personale e guida alla nutrizione, la disponibilità di un team di esperti dedicato, analisi mediche, allenamento del sonno e massaggi.

Il programma è nato a seguito della partnership con la startup Function Health, co-fondata dal Dr. Mark Hyman, un influente medico di medicina funzionale, che ha come obiettivo aiutare le persone a “vivere 100 anni in salute”.

Come riportato su The New York Times, Optimize è “progettato per sbloccare le vette del potenziale umano” attraverso un coaching personalizzato su alimentazione, sonno e fitness basato sui dati raccolti tramite test di laboratorio.

Cosa include il programma da 40 mila dollari?

Optimize include per gli abbonati l’accesso al programma di analisi del sangue di Function Health (499 dollari) attraverso 100 biomarcatori, dalla salute del cuore, del fegato e dei reni ai sistemi metabolici e immunitari. Poi c’è un abbonamento Equinox (da 3.600 a 6.000 dollari all’anno) e un anello Smart Oura (a partire da 299 dollari). Il coaching privato di Equinox costa in media 160 dollari a sessione.

Dal risultato dei test di laboratorio viene stilato il piano personalizzato. Altri test ripetuti due volte l’anno riguardano tra gli altri forza e ampiezza di movimento. In un momento storico in cui la cosiddetta economia della longevità è in pieno boom grazie allo sviluppo di studi nel campo della medicina, della biotecnologia, del fitness e della nutrizione per rallentare gli effetti dell’invecchiamento, Equinox cavalca l’onda e vuole diventare un punto di riferimento. Ma la conoscenza sulla longevità, è ancora limitata. Difficile dire se e come l’intensità o la durata dell’esercizio fisico possano dare i migliori risultati. Gli studiosi dell’invecchiamento ritengono una questione aperta capire se questi servizi possano fornire risultati correlati al costo di iscrizione.

Il parere degli esperti

Daniel Belsky, professore associato di epidemiologia presso la Columbia University Mailman School of Public Health non sa “se questo programma da 40.000 dollari l’anno porterà più lontano lungo il percorso”, verso un invecchiamento migliore rispetto a quanto farebbe un paio di scarpe da corsa.

Un’altra questione aperta è se effettivamente gli esami del sangue possano dare indicazioni su come personalizzare l’allenamento, la dieta e altri protocolli nell’ambito della salute. Optimize prevede un periodo in cui verrà testato a New York e a Highland Park, in Texas, un ricco sobborgo vicino a Dallas.

Ma se è vero, come riporta MilanoFinanza, che gli investimenti miliardari sulla longevità, sono passati da 525 milioni di dollari nel 2013 a 9,26 miliardi di dollari nel 2021, c’è da chiedersi quali saranno le conseguenze per l’economia mondiale.

L’ultimo report delle Nazioni Unite sull’invecchiamento globale, prevede nel 2100 che il 24% della popolazione mondiale sarà composta da persone over 65 (l’Italia figura in testa con il 38,2%). In una tale situazione come si potranno gestire ambiti, già in profonda crisi, come: il mercato del lavoro e il sistema pensionistico o la domanda di alloggi?

