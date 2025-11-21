“Sorvolando sulla pancetta nella Carbonara… tutti questi prodotti rappresentano il peggio dell’Italian Sounding. È inaccettabile vederli sugli scaffali del market del Parlamento Europeo. Ho chiesto di avviare subito le verifiche.” È la ‘denuncia’ che il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida ha pubblicato sulla sua pagina Facebook, mentre si trovava a Bruxelles, per il Consiglio UE Agrifish, si è imbattuto in alcuni vasetti di salse alla carbonara e alla bolognese esposte sugli scaffali del market Delhaize del Parlamento Europeo.

Secondo il Ministro si tratterebbe del “peggio dell’Italian Sounding”, forse per la scelta (o il crimine, ai suoi occhi) di utilizzare pancetta al posto del guanciale e panna al posto delle uova. Ma siamo sicuri che si tratti davvero di un caso di Italian sounding? Il fenomeno infatti consiste nell’uso di parole così come di immagini, combinazioni cromatiche, riferimenti geografici e marchi evocativi dell’Italia per promuovere e commercializzare prodotti che in realtà non sono Made in Italy o sono contraffatti.

Gli ingredienti della carbonara “incriminata”

A un’occhiata superficiale, quindi, si potrebbe pensare che la carbonara di Delhaize sia effettivamente un caso di Italian sounding: c’è una ricetta dal nome italiano ma modificata, c’è la bandierina italiana. Però, dalla semplice lettura dell’elenco ingredienti presente in etichetta si scopre che la carbonara della discordia è fatta – tra gli altri – con il 15% di pancetta affumicata, il 3,7% di Pecorino, il 2,4% di Grana Padano DOP, tutti italiani. Non è indicata l’origine del latte intero e del 39% di panna, ma non è per niente improbabile siano italiane, anche perché l’azienda produttrice della salsa incriminata è italianissima, a ha sede a Felino (in provincia di Parma).

“Un prodotto realizzato da un’azienda nel cuore della food valley emiliana, con gli ingredienti caratteristici sicuramente di origine italiana (che può essere presunta anche per il resto della materia prima) non è qualificabile come Italian sounding.” – spiega Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari.

Insomma, più che a un caso di Italian sounding, siamo davanti a un’azienda italiana a cui è stato commissionato da una catena della grande distribuzione belga un prodotto adattato al gusto locale: un’usanza comune in tutto il mondo. Anche i nostri supermercati, in fondo sono pieni di prodotti di origine straniera in versione italianizzata o occidentalizzata. La stessa cosa fanno da sempre e spontaneamente i ristoranti etnici, pensiamo al sushi con il formaggio spalmabile e al gelato fritto, solo per fare un paio di esempi classici.

Seguendo il ragionamento del Ministro, se vietassimo alle aziende straniere (in che modo?) di proporre ricette italiane modificate per andare incontro al gusto locale, forse dovremmo impedire alla Star di produrre i Saikebon, i noodles istantanei dal nome orientaleggiante. Giusto?

© Riproduzione riservata Foto: Francesco Lollobrigida via Facebook