Lidl e il paradosso dello scontrino digitale: valido per la garanzia, ma non per il reso. La segnalazione

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una lettrice in merito alla difficoltà di effettuare un reso presso un punto vendita Lidl utilizzando lo scontrino digitale presente sull’app. Nonostante le indicazioni trovate online sembrassero confermare questa possibilità, la realtà si è rivelata diversa, sollevando dubbi sulla chiarezza delle procedure e sulla comunicazione tra i diversi mercati della catena. Di seguito la lettera di Lisa e la risposta dell’azienda.

La lettera a Lidl

Il giorno 09/03/2026 mi sono recata al punto vendita Lidl a Brescia. Ho acquistato una ginocchiera. Ma il giorno dopo, mi sono recata nello stesso punto vendita per fare il reso con lo scontrino digitale. La risposta da parte della cassiera è stata seguente: non possiamo fare reso della ginocchiera, perché non c’è lo scontrino cartaceo. Ho chiamato il servizio clienti, che mi ha confermato l’impossibilità di effettuare un reso portando esclusivamente lo scontrino digitale.

Però sul sito officiale Lidl avevo letto delle indicazioni diverse: “Si, è possibile restituire prodotti nelle filiali Lidl con lo scontrino digitale.”

Come si può sentire un cliente subendo queste ingiustizie? Dov’è la serietà e professionalità? Mi sento presa in giro. Lisa

La risposta della catena di supermercati

La ringraziamo per averci contattato. Come già specificato dal nostro servizio clienti, attualmente, in Lidl Italia i resi sono possibili solo con la consegna dello scontrino cartaceo, mentre è possibile utilizzare gli scontrini digitali solo e unicamente per la garanzia dei prodotti acquistati. Da quanto ci risulta, le informazioni lette si riferiscono al portale svizzero, che segue regole diverse dalle nostre. Può trovare la guida corretta per l’Italia a questo link.

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