Lo chef stellato protagonista della nuova campagna Lidl. Quale ruolo per gli chef nelle strategie pubblicitarie della GDO e delle grandi aziende?

Antonino Cannavacciuolo è il nuovo testimonial di Lidl Italia. Lo chef stellato sarà protagonista di una nuova campagna promozionale per il marchio Italiamo e per l’ortofrutta biologica, DOP e IGP. L’annuncio della collaborazione è arrivato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta il 19 marzo presso il punto vendita Lidl di Viale Corsica, a Milano.

La campagna televisiva debutterà domenica 12 aprile, quando andrà in onda il primo dei due spot, quello dedicato ai prodotti di eccellenza Italiamo, linea top che raccoglie circa 250 prodotti del Made in Italy e specialità regionali. A giugno poi arriverà il secondo spot, dedicato alla gamma di ortofrutta certificata. Secondo quanto anticipato, nelle pubblicità vedremo lo chef mentre esamina la qualità dei prodotti Lidl, che vuole testare personalmente prima di consigliarli al pubblico. L’intera campagna, che oltre agli spot televisivi comprenderà anche contenuti su social, sui servizi di streaming video e sulle principali emittenti radiofoniche, andrà avanti a rotazione fino ad autunno inoltrato e terminerà a ottobre.

Chef stellati e pubblicità

Non è certo la prima collaborazione di uno chef stellato con un marchio dell’agroalimentare o con una catena della grande distribuzione. Lo stesso Antonino Cannavacciuolo in passato ha collezionato diverse partnership, tra cui quelle con il marchio di chewing gum Daygum e con il Pastificio Voiello, solo per citarne alcune. Anche i suoi colleghi giudici di MasterChef non si fanno scappare l’opportunità di collaborazioni: Bruno Barbieri, per esempio, è diventato il volto di una linea Motta firmata dallo chef, mentre Giorgio Locatelli è stato testimonial di una campagna del formaggio Brie Président.

Tra i giudici del popolare talent show culinario, quello che ha collezionato il maggior numero di collaborazioni pubblicitarie è probabilmente Carlo Cracco: con lo slogan “in cucina ci vuole audacia”, la storica partnership iniziata nel 2014 con il marchio di patatine San Carlo è forse la campagna che ha cambiato il rapporto tra chef e pubblicità in Italia. Cracco, però, ha all’attivo anche una collaborazione, sicuramente meno iconica, con il brand di cucine Scavolini.

Anche Joe Bastianich, ex giudice di MasterChef, ha siglato una collaborazione pubblicitaria di lunga data: in questo caso parliamo di McDonald’s, che periodicamente presenta panini firmati dallo chef italoamericano in edizione limitata. Alessandro Borghese, chef e conduttore di celebri programmi come 4 Ristoranti, è testimonial della pasta Armando e di San Benedetto. Mentre Simone Rugiati ha fatto pubblicità per Coca-Cola. Ad avviare la ‘tradizione’ degli chef-testimonial però è stato Gualtiero Marchesi, che nel 2011 ha firmato per McDonald’s il panino Vivace, con bacon, spinaci, senape e maionese.

Una questione di credibilità

In questo scenario, la presenza sempre più frequente di chef stellati nelle campagne pubblicitarie di marchi commerciali e catene della grande distribuzione solleva anche una riflessione più ampia sul ruolo di queste figure. C’è il rischio infatti che la credibilità costruita negli anni di carriera, una volta messa al servizio di strategie di marketing, finisca per consumarsi agli occhi del pubblico.

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