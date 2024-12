Ieri a Gaza è morta di freddo una bambina di tre mesi. Ci rendiamo conto che la scelta di non comprare datteri israeliani che abbiamo trattato in questo sito, di fronte al dramma dei palestinesiè un gesto simbolico. Serve a focalizzare l’attenzione su una situazione drammatica che l’occidente fa di tutto per non vedere.

Per questo motivo abbiamo deciso di pubblicare questa lettera arrivata in redazione piena di umanità e dolore.

L’inferno di sopravvivere a Gaza

Quello che Israele sta facendo nei territori occupati, che non si sa poi nemmeno quali siano di preciso, nel senso che… si allarga di continuo… è peggio di un genocidio. Almeno Hitler si sapeva che voleva sterminarli. Loro negano, ma chiunque abbia un minimo di senno comprende cosa significhi vivere nelle condizioni in cui Israele tiene i palestinesi. Alla fine i 45mila morti sono i più fortunati, perché la tragedia vera la stanno vivendo i vivi. Pensiamo a dover vivere praticamente all’aperto, senza acqua, viveri, medicine, ospedali.

Chi è malato non può curarsi

Chi è malato non può curarsi. Ovviamente rischio di ogni tipo di epidemia. E’ chiaro che chiunque sopravvive in queste condizioni, a partire dai bambini, avrà problemi di crescita. In pratica stanno costringendo la popolazione ad avere malattie che poi ne mineranno tutto il resto della vita. Israele magari non li vuole uccidere: vuole semplicemente che se ne vadano e certamente se ne avessero la possibilità chi mai resterebbe in quella situazione?

Chi tiene tanto ad Israele, faccia una prova sulla sua pelle: esca di casa e si metta in una tenda, alla pioggia, al freddo, beva un bicchiere di acqua al giorno, basta medicine, un piatto di minestra quando c’è, tanto di fame si muore dopo qualche decina di giorni, c’è tempo, viva senza bagni e carta igienica, senza lavarsi e lavare gli abiti… Poi voglio vedere chi non capisce.

Osvaldo

