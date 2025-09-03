Come può uno yogurt greco intero essere fatto con latte scremato? È la domanda che si è fatto (e ci ha fatto) un nostro lettore riguardo al prodotto a marchio Esselunga. Di seguito riportiamo la lettera giunta in redazione, con la risposta di Roberto Pinton, esperto di produzioni alimentari

La lettera sullo yogurt greco

Buongiorno, ho acquistato una confezione di yogurt Esselunga, dove sul tappo viene scritto “Yogurt greco intero bianco”, mentre sull’elenco degli ingredienti viene riportato “Latte scremato”. Ho acquistato il prodotto convinto che fosse yogurt fatto con latte intero. Vorrei sapere se tale dicitura sul tappo è corretta. Grazie

Alessandro

La risposta di Roberto Pinton

Lo yogurt non è disciplinato da normative europee, ma solo (e non sempre) da normative nazionali. Da un’indagine della Commissione nell’ormai lontano dicembre 2002 è anche emerso che le disposizioni nazionali variano notevolmente tra i diversi Stati membri: alcuni (Europa meridionale e Danimarca) denominano yogurt solo il classico yogurt in stile bulgaro, in cui vengono utilizzate colture di Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Altri (come la Germania, i Paesi Bassi, l’Inghilterra, l’Irlanda, la Svezia e la Finlandia) prevedono anche il ‘mild yogurt’, in cui sono utilizzate anche altre specie di Lactobacillus (in Italia il prodotto sarebbe classificato come ‘latte fermentato’).

In Italia non c’è una legge sullo yogurt, ci sono solo circolari del Ministero della Sanità che risalgono agli anni ’70 e ’80 del secolo scorso (e utilizzano la denominazione ‘yoghurt’, con tanto di acca). La circolare 4 gennaio 1972 indica “Normalmente lo yoghurt può reperirsi in commercio, oltre che nel tipo intero, per il quale il contenuto di materia grassa non deve essere inferiore al 3,0% anche nel tipo magro o scremato; in quest’ultimo caso il prodotto finito non deve possedere un contenuto in peso di materia grassa superiore all’1,0%”.

La circolare 3 febbraio 1986, n. 9 indica “È vietata l’aggiunta di addensanti, gelificanti e stabilizzanti ai sensi della L. 30 aprile 1962, n. 283 e D.M. 31 marzo 1965 e successive modifiche, come pure, in applicazione delle disposizioni vigenti, l’aggiunta di latte in polvere oppure l’impiego di latte ricostituito con latte in polvere. Si ritiene che possa, invece, essere consentita l’aggiunta di crema di latte per arricchire il prodotto di materia grassa lattica”.

Sullo yogurt usi e consuetudini, nessuna legge

Va detto che, anche se ai ministeri piace pensarla diversamente, le circolari non costituiscono fonti di diritto e quindi non vincolano né i cittadini né i giudici: sono atti interni di un pubblico ufficio e impegnano soltanto gli organi operativi dell’ufficio in questione e il personale da essi dipendente.

Detto questo (ossia che sullo yogurt ci sono usi e consuetudini, ma nessuna norma di legge), sulla base della circolare del 1972, la qualifica ‘intero’ per uno yogurt con percentuale di grassi non inferiore al 3% (nel prodotto segnalato dal lettore la percentuale è 5%) è da ritenersi del tutto corretta, è ciò indipendentemente dal fatto che nella produzione si sia utilizzato latte scremato. Oltre al latte scremato, infatti, è utilizzato anche l’ingrediente “crema di latte” (altrimenti chiamata “panna”), che ha un tenore minimo di grassi del 10%.

Considerando l’aggiunta al latte scremato (max 0,5% di grassi) di panna (minimo 10% di grassi) e considerata la tecnica di produzione (che prevede l’utilizzo da 2 a 4 litri di latte per ogni litro di prodotto finito, con colatura del siero acquoso per non meno della metà della quantità totale) si spiegano sia la caratteristica di ‘intero’ (ossia una quantità di grassi non inferiore al 3%) che la maggior densità e il maggior contenuto di proteine rispetto a uno yogurt ‘classico’.

Roberto Pinton

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia, inviate dal lettore, Depositphotos