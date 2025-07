Può capitare, talvolta, di avere dei dubbi sui valori nutrizionali dichiarati sulla confezione di un prodotto, che possono sembrarci poco compatibili con la lista degli ingredienti. È quello che è successo a un nostro lettore leggendo l’etichetta di una tartare comprata in un supermercato Tigros. Di seguito la segnalazione giunta in redazione e la risposta della catena.

La lettera

Buonasera, vorrei segnalare questo prodotto (tartare di fassone piemontese con rosmarino e basilico, ndr) che mi pare abbia qualcosa che non vada. Mi riferisco alla tabella nutrizionale, in particolare i grassi La tabella indica un valore di 0,7 g per 100 g, di cui 0,2 g di acidi grassi saturi. Sono pochissimi considerando anche la presenza di olio fra gli ingredienti.

Francesco

La risposta di Tigros

Da approfondimenti effettuati con il fornitore, confermiamo i dati analizzati tramite strumento chiamato Food Scan (strumento di misura basato su tecnologia NIR, ovvero Spettroscopia del Vicino Infrarosso, il quale, basandosi sull’assorbimento delle onde elettromagnetiche generate, restituisce la composizione chimica della sostanza oggetto di analisi). La discordanza rilevata è riconducibile al fatto che il prodotto è costituito da materie prime la cui composizione è variabile in funzione della stagionalità, della temperatura, dell’alimentazione, della variabilità individuale tra i capi dell’allevamento. I valori rilevati di acidi grassi e saturi si collocano, in ogni caso, all’interno di un range di tolleranza conforme alle linee guida fornite dal Ministero della Salute.

Tigros Spa

