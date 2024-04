Un lettore ci scrive per segnalare uno strano ritrovamento all’interno di una confezioni di filetti di sgombro in scatola di un marchio della catena Penny Market. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta del discount.

La lettera

Buonasera, vorrei effettuare un reclamo per il prodotto ‘filetti di sgombro occhione’ a marchio Gran Mare, acquistato al Penny Market di Bari, in via Giulio Petroni. Mentre mangiavo il prodotto avvertivo la presenza di sostanze dure e granulose che si frantumavano sotto i denti. Sono riuscito ad estrapolare un paio di questi piccoli pezzettini che appaiono trasparenti e cristallini. Conserverò ciò che rimane del prodotto e attendo risposta.

Flavio

La risposta di Penny Market

Grazie per aver condiviso la segnalazione del lettore, a seguito della quale abbiamo prontamente coinvolto il fornitore del prodotto filetti di Sgombro a marchio Gran Mare. Questo ci informa che, per approfondire e meglio circostanziare le analisi sulle cause della problematica, sarebbe fondamentale ricevere il lotto e la scadenza del prodotto segnalato. Tuttavia, dalle foto condivise e in base ai primi approfondimenti effettuati, il fornitore ipotizza trattarsi di ‘struvite’. Si tratta di cristalli, che non presentano alcun rischio per la salute, che si possono formare durante il trattamento termico di sterilizzazione a cui è sottoposto il prodotto, in altre parole una formazione naturale derivante dalla reazione degli amminoacidi dei muscoli del pesce e dell’acqua salata.

© Riproduzione riservata Foto: Fotolia

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1