Leggendo tutti i richiami e le allerte alimentari che pubblichiamo quotidianamente o quasi può venire la tentazione di evitare del tutto i prodotti industriale e fare tutto in casa. Ma anche le preparazioni domestiche non sono esenti da rischi. È quello che ha scoperto una nostra lettrice, che ci ha segnalato un fenomeno strano capitato al pane preparato in casa: il pane filante. Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta di Antonello Paparella, ordinario di microbiologia degli alimenti nel Dipartimento di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali dell’Università Teramo.

La lettera sul pane filante

Salve. Vi scrivo questa mail perché so vi occupate di alimenti e salute. Faccio il pane in casa abitualmente e tra le varie farine che uso c’è anche la farina integrale Frumenta che acquisto all’MD supermercato. Ma è da un po’ di mesi che il pane con quella farina presenta al centro una parte appiccicosa e filamentosa dopo un paio di giorni, mentre appena cotto e fino a due giorni dopo è intatto e buono. Mi chiedevo perché e pensavo fosse l’umidità dell’aria. Poi mio figlio, che si fa il suo pane con la stessa farina, mi dice che da un po’ ha notato la stessa cosa ed entrambi pensavamo all’umidità che abbiamo in estate, anche se c’è da dire che la usiamo da almeno un anno e non era mai successo prima.

Fino a quando non sono andata a documentarmi ed ho letto un articolo in cui si descriveva esattamente il problema di quel pane: si tratterebbe di pane filante. Sono rimasta scioccata! Ovviamente non comprerò più quella farina ma mi sento in dovere di segnalarlo a chi può divulgare e fare qualcosa perché i produttori rispettino le norme per la salute del consumatore.

Carmen

Risponde Antonello Paparella

Non è mai facile formulare un parere sulla base di una foto, ma in effetti l’immagine sembra riferirsi a pane filante, alterazione causata dalla presenza di alcuni batteri sporigeni nelle farine. Nel processo di produzione delle farine, può accadere che il prodotto si contamini con questi batteri, che non sono nocivi per l’uomo ma modificano aspetto e struttura del pane. Tale fenomeno si manifesta in particolare quando la temperatura di fermentazione è elevata, in presenza di alta idratazione, come può accadere d’estate quando si panifica in ambiente domestico.

A supporto dell’ipotesi che si tratti di pane filante, c’è anche la precisazione della lettrice, che afferma come questa modificazione non si evidenzi subito dopo aver sfornato il prodotto, ma dopo più di 24 ore. Infatti, nel caso del pane filante, occorrono alcune ore affinché le endospore batteriche sopravvissute alla cottura possano germinare e produrre l’alterazione.

Se ci si accorge di questa alterazione, è buona prassi sanificare con cura tutte le superfici e gli utensili che sono venuti a contatto con la farina, per esempio la spianatoia, i contenitori e le teglie, e naturalmente non utilizzare più il lotto di farina coinvolto.

