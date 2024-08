L’overpackaging (o overpacking) è il fenomeno per cui un l’incarto di un prodotto è sovradimensionato rispetto al contenuto, così che le confezioni risultano tristemente mezze vuote (ne avevamo parlato in questo articolo sugli imballaggi esagerati). A questo proposito un lettore ci segnala il caso dei falafel Vivi Verde Bio Coop. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta della catena.

La lettera

Buonasera,

Oggi dopo aver comprato questi falafel della Coop, ho notato che riempivano esattamente la metà della confezione. Io acquisto spesso da Coop, mi stupisce soprattutto perché si tratta di un prodotto della loro linea biologica e vegetariana.

Luca

La risposta di Coop

Siamo consapevoli, insieme al produttore, di questa area di miglioramento. Purtroppo, ad oggi le linee di confezionamento sono tali che necessitano dimensioni delle vaschette standardizzate per garantire l’adeguato processo di formatura e saldatura e quindi il corretto confezionamento del prodotto, necessario a preservare le caratteristiche organolettiche e di sicurezza del prodotto. Ricordiamo che la fascetta in carta è conferibile nella raccolta differenziata della carta, mentre la vaschetta, essendo costituita da materiale plastico flessibile poliaccoppiato destinato al circuito domestico identificato con codice 7, è conferibile nella raccolta differenziata della plastica e quindi riciclabile.

Per eventuali richieste, dubbi, suggerimenti sul prodotto Coop è sempre a disposizione per Soci e clienti il nostro numero verde 800 805580.

Direzione Qualità di Coop Italia

