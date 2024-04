Un lettore ci scrive per chiarire un dubbio sull’etichettatura di una confezione di noodles istantanei. Abbiamo chiesto delucidazioni all’azienda. Di seguito la lettera giunta in redazione e la risposta.

Gentile Redazione, recentemente ho acquistato una confezione di noodles istantanei al gusto manzo con il marchio Naked e sono rimasto stupito trovando sulla confezione la scritta “100% vegano”. Come è possibile? Grazie. Giuseppe

Gentile Giuseppe, il mondo degli aromi è piuttosto misterioso e il suo dubbio pare più che comprensibile. La confezione riporta indicazioni precise e questi noodles non hanno niente a che fare con i prodotti importati con etichette imprecise di cui abbiamo parlato recentemente. Ci siamo quindi rivolti alla Newlat Food, azienda di Reggio Emilia che produce e distribuisce questi noodles, realizzati in uno stabilimento di Leeds, nel Regno Unito. L’ufficio marketing ha confermato che si tratta di un prodotto assolutamente vegano, che non prevede ingredienti di origine animale e che non si utilizzano aromi artificiali ma esclusivamente aromi naturali. Per ricreare il gusto e l’odore di manzo si utilizza un mix di aromi di origine vegetale. Di più non è dato sapere, perché questi particolari sono segreti industriali.

