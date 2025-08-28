È proprio vero che si possono ritrovare gli additivi alimentari anche dove meno te lo aspetti. È successo a una nostra lettrice, che ci ha scritto dopo essersi accorta che in un minestrone surgelato a marchio Bonduelle sono presenti diversi additivi. Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta dell’azienda

La lettera

Buon pomeriggio. Stamattina, nel controllare i tempi di cottura del Minestrone Ricco con passato della Bonduelle, ho gettato uno sguardo agli ingredienti e ho fatto una scoperta per me sorprendente. Al primo posto spiccavano le patate e accanto la scritta: stabilizzante E450 (e non è l’unico presente nella lista degli ingredienti, ndr). Ma i surgelati non dovrebbero essere mantenuti solo dal freddo? Possibile che occorre leggere ogni etichetta, prolungando all’infinito i tempi della spesa?

Mi aspetto un chiarimento. Grazie

Fortuna

La risposta di Bonduelle

In Bonduelle, la qualità e la sicurezza dei nostri prodotti sono da sempre la nostra massima priorità. Per questo utilizziamo ingredienti di qualità elevata e adottiamo processi che rispettano i più alti standard, garantendo al contempo gusto e sicurezza e comunicando con trasparenza al consumatore il contenuto dei nostri prodotti. In quest’ottica, abbiamo adottato stabilizzanti come l’E450, perfettamente sicuro e autorizzato dalla normativa vigente, per mantenere la consistenza del prodotto durante i processi di surgelazione e scongelamento.

Ascoltando le preferenze dei nostri consumatori, abbiamo ulteriormente semplificato e riformulato il nostro Minestrone Ricco con passato: la nuova ricetta, disponibile sul mercato a partire da dicembre 2025, sarà completamente priva di stabilizzanti e emulsionanti*. Questa evoluzione conferma il nostro impegno costante nell’innovare i nostri prodotti rendendoli ancora più semplici e naturali, incontrando le necessità dei nostri consumatori e mantenendo gli alti standard di qualità, gusto e sicurezza che da sempre caratterizzano Bonduelle.

*Gli ingredienti della nuova ricetta Minestrone Ricco Bonduelle: Patate 17%, purea di ortaggi 12% (fagiolini verdi, piselli, carote, prezzemolo 0.48%, basilico 0.48%, doppio concentrato di pomodoro, patate disidratate), carote, pomodori, fagiolini verdi, piselli, zucchine, fagioli borlotti, porri, cavolo verza, cavolfiori, SEDANO. Può contenere LATTE, SOIA, cereali contenenti GLUTINE

