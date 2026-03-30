Uno smartphone “scontato” grazie ai buoni spesa: l’offerta sembra vantaggiosa, ma tra soglie minime, limiti mensili e scadenze l’utilizzo reale degli sconti risulta più restrittivo del previsto.

Una lettrice ci scrive per segnalare una promozione di Esselunga: con l’acquisto di uno smartphone piuttosto costoso si ottiene un certo numero di buoni spesa. Ma le condizioni di uso dei buoni rischiano di limitare di molto la convenienza dell’offerta.

La lettera

Gentile redazione,

ho notato su Facebook, come inserzione sponsorizzata, questa offerta Esselunga di cui allego immagine (vedi foto sotto): si propone di acquistare un cellulare Samsung Galaxi al prezzo di 1.029 euro ottenendo in cambio 480 euro di buoni spesa Esselunga (16 buoni da 30 euro), arrivando così a dimezzare o quasi il prezzo del telefono.

Apparentemente un’offerta allettante, solo che le scritte in piccolo chiariscono che i buoni sono utilizzabili solo a fronte di una spesa di 100 euro (in un unico scontrino, si precisa). L’inserzione non dice altro, andando a vedere il regolamento si scopre che l’offerta è valida solo fino a fine marzo o comunque a esaurimento scorte, e che i buoni sconto dovranno essere spesi entro novembre, per un massimo di due buoni al mese.

Resta il fatto che l’importo richiesto risulta praticamente utilizzabile solo per famiglie numerose: anche acquistando tutto il necessario presso Esselunga, mi pare difficile che chi vive da solo o in coppia, ossia la stragrande maggioranza dei nuclei familiari, possa trovare utile fare una spesa da 100 o più euro in un unico punto vendita solo due volte al mese. Mi risulta che una precedente edizione dello stesso concorso abbia avuto successo, e in effetti la scadenza del 30 novembre fa pensare che si pensi a una nuova edizione per il prossimo Natale. Sarà così o si tratta di uno specchietto per le allodole per attirare le persone con l’idea che una volta arrivate al punto vendita qualcosa compreranno? Cosa ne pensate?

Cordialmente, Paola

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