Dopo gli articoli sul pet food come quello sulle crocchette per cani, una lettrice ci segnala una confezione di cibo per cani. Si tratta delle crocchette a marchio Natural Trainer. La lettrice chiede se sia lecito mettere in evidenza sulla parte frontale della busta l’immagine del tonno, la cui percentuale nel prodotto è piccolissima. Di seguito la lettera.

Sottopongo alla vostra attenzione un alimento per cani di una nota marca (vedi foto) che sulla confezione dichiara “con tonno e riso”, specificando che il tonno é crudo. Poi si va a leggere la composizione e il principale ingrediente é “proteine disidratate di pollo e tacchino”. Dopo compare finalmente il tonno e viene indicata la percentuale del 4%.

Mi chiedo, per il consumatore finale se quanto illustrato in foto non sia fuorviante per la scelta? Fino a che punto é possibile mettere su una confezione la foto di un pesce il cui contenuto è ridicolo?

Claudia

Risponde Dario Dongo esperto di diritto alimentare

La rappresentazione grafica degli ingredienti ‘caratterizzanti’ – sulle etichette del ‘pet food’ come su quelle alimentari – è spesso ridondante e sproporzionata rispetto al loro effettivo contenuto , come mostra la recente analisi pubblicata da GIFT (Great Italian Food Trade) sulle crocchette per gatti.

Il regolamento (CE) 767/09 – nell’introdurre regole uniformi sull’etichettatura degli alimenti per animali (da reddito e da compagnia), sulla falsariga di quelle stabilite per le etichette alimentari – si limita a definire i criteri generali. Secondo il testo la comunicazione commerciale non deve trarre in errore gli acquirenti né riguardo alle caratteristiche dei mangimi (natura, metodo di fabbricazione, proprietà, composizione, ecc.), né attribuendo effetti o proprietà che non possiedono.

Il Codice della confederazione europea dell’industria di settore (FEDIAF, the European Pet Food Industry Association), che integra la disciplina europea da applicare all’etichettatura del pet food, d’altra parte, non va oltre l’espresso divieto di impiegare immagini che enfatizzino la presenza di un ingrediente, laddove esso sia presente in forma diversa da quella raffigurata.

Il Ministero della Salute italiano ha invece sottolineato – come è logico, nell’interpretazione dei criteri generali indicati nel reg. (CE) 767/09 – che l’utilizzo delle immagini degli ingredienti, in etichette e pubblicità, è vietato anche quando risulti sproporzionato rispetto alla effettiva composizione dei mangimi, come nel caso qui esposto.

GIFT (Great Italian Food Trade) nel 2019 ha presentato ricorsi all’Antitrust e segnalazioni a ICQRF, denunciando la violazione delle regole da parte di Monge e Affinity Petcare (Spagna, marchio Ultima). Ma, come il quesito posto dalla lettrice dimostra, le cattive abitudini permangono e convivono con l’illeggibilità delle informazioni obbligatorie in etichetta.

Dario Dongo avvocato, MBA, Ph.D. in Agri-Food Systems

P.S: Il Fatto Alimentare ha contattato l’azienda produttrice del cibo per cani, ma, al momento della pubblicazione non abbiamo ricevuto risposta.

