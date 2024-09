Spesso riceviamo segnalazioni di prodotti che cambiano ricetta, in particolare quando tra gli ingredienti compare o scompare l’olio di palma. Questa volta tocca ai Krumiri Bistefani. Di seguito la lettera giunta in redazione

La lettera sui Krumiri Bistefani

Vorrei segnalare i biscotti Krumiri della ditta Bistefani che, stando a quanto segnalato in etichetta, sono prodotti seguendo la ricetta tradizionale di Casale Monferrato. A ribadirlo sono un bollino sul fronte pacco e anche una bella spiegazione sul retro che recita: “Di leggendario i Krumiri Bistefani non hanno solo le origini ma soprattutto il sapore inconfondibile della ricetta originale di Casale Monferrato, che deriva da ingredienti di primissima qualità e dalla passione con cui vengono preparati.” Peccato che a Casale tutte le pasticcerie li producano da sempre usando il burro, mentre la Bistefani usa l’olio di palma. E allora, mi chiedo e vi chiedo, che ricetta tradizionale é?

Il nostro commento

Abbiamo inoltrato la lettera al Gruppo Bauli (di cui fa parte Bistefani) per conoscere il loro parere, ma dopo due mesi non è arrivata nessuna risposta. Verosimilmente il nostro lettore ha ragione. La ricetta originali dei biscotti Krumiri non prevede come materia grassa l’olio di palma, che è arrivato in Europa negli anni ’60 per poi consolidare la presenza in modo massiccio negli ultimi 15-20 anni. Un vero boom. Fra i primi utilizzatori troviamo Ferrero che l’ha sempre usato per la Nutella.

