Sulle etichette, può capitare che le aziende esagerino un po’ quando devono descrivere i pregi del prodotto di turno, tanto da sfociare nell’ambito delle diciture salutistiche e nutrizionali. Queste però, devono essere adeguatamente supportate dalle evidenze scientifiche, altrimenti si rischia di incorrere in violazioni delle norme. Una lettrice ci chiede se è il caso dei biscotti che “fanno bene al cuore” da lei segnalati. Risponde Dario Dongo, avvocato esperto in diritto alimentare.

La lettera sui biscotti

Vi scrivo perché mi sono imbattuta in dei biscotti per la colazione che trovano nel pack la dicitura ‘fa bene al cuore e alle papille’. Mi chiedo se questa non potrebbe essere ingannevole, dato che fa riferimento al cuore non avendo nessun claim salutistico a cui si riferisce.

Simonetta

La risposta di Dario Dongo

Il Nutrition and Health Claims Regulation (EC) No 1924/06 definisce come ‘indicazioni sulla salute’ “qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute” (articolo 2, comma 5). E le indicazioni sulla salute possono venire utilizzate, nel l’informazione commerciale relativa agli alimenti, solo se espressamente autorizzate ai sensi del citato regolamento.

L’etichetta in esame, nel riportare la dicitura “fa bene al cuore e alle papille”, potrebbe in effetti indurre in errore il consumatore circa possibili benefici per l’apparato cardiovascolare associati al consumo del prodotto. A maggior ragione in quanto tale dicitura è associata a un pittogramma che rappresenta il simbolo del cuore.

Si configura perciò il concreto rischio di violazione del Nutrition and Health Claims Regulation, sebbene questa non fosse in tutta evidenza la volontà dell’operatore, il cui ufficio marketing ha provato a esprimere – se pure con modalità non corrette – l’idea di un prodotto gratificante per la qualità degli ingredienti e le proprietà organolettiche.

Dario Dongo

