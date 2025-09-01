Spesso pensiamo che tutte le diciture che leggiamo sulle etichette dei prodotti alimentari abbiano una definizione ben precisa, normata da leggi e regolamenti. Purtroppo non sempre è così, e questo può generare confusione e fraintendimenti in consumatrici e consumatori. È il caso, per esempio, del termine ‘plant based’, letteralmente ‘a base vegetale’, che può farci pensare a un prodotto 100% vegetale: ma è davvero così? Di seguito la segnalazione di una lettrice, rimasta stupita da un prodotto a ‘plant based’ con uovo a marchio Beretta, con la risposta dell’azienda.

La lettera

Buongiorno, oggi al supermercato ho trovato un affettato di lenticchie rosse della Beretta. La confezione riportava la scritta ‘plant based’. Però l’etichetta, in piccolo, fra gli ingredienti riporta “bianco o rosso d’uovo”, non ricordo quale dei due. Questo, secondo me è molto scorretto, specialmente se una persona ha delle allergie.

Loredana

La risposta di Beretta

Plant Based fa parte del logo Beretta rivisitato appositamente per caratterizzare e distinguere il nuovo segmento di prodotti con ingredienti vegetali e senza componenti a base di carne.

I prodotti in questione sono affettati vegetali nei quali l’ingrediente principale, ma non esclusivo, sono i legumi. È importante sottolineare che, in Europa, la dicitura plant based è associata al proprio significato letterale e, dunque, non è sinonimo di vegano.

La natura del prodotto è chiaramente dettagliata nella lista ingredienti, ove la presenza dell’uovo è dichiarata in quanto allergene, con specifica evidenziazione grafica ai sensi di legge.

Ringraziamo per la segnalazione, che sarà tenuta in considerazione per valutare come rendere ancora più chiara, anche a livello di packaging, la composizione del prodotto.

