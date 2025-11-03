Ogni tanto capita che in redazione giungano segnalazioni di scatolette con strane macchie o colorazioni inconsuete del rivestimento interno. Questa volta, una lettrice ci ha scritto perché in una lattina di lenticchie Valfrutta sembrano esserci segni di ruggine. Di seguito la lettera, con la risposta di Conserve Italia.

La lettera sulle lenticchie Valfrutta

Buongiorno,

vorrei richiamare alla vostra attenzione la lattina di lenticchie al vapore Valfrutta che ho appena acquistato al supermercato Iperal Fuentes (Sondrio). All’interno la parte bianca è palesemente erosa, e pare sia ruggine. Non ho consumato il contenuto, non fidandomi. Chiedo qualche info di più in merito. Grazie.

Simona

La risposta di Conserve Italia

Vi ringraziamo per averci messo al corrente del reclamo ricevuto dalla consumatrice relativo alla presenza di presunti “punti di ruggine” all’interno di una lattina di lenticchie di nostra produzione. Abbiamo esaminato con attenzione la documentazione fotografica che ci avete trasmesso e controllato le confezioni del medesimo lotto. Desideriamo rassicurare la consumatrice e i lettori: i punti visibili sulla superficie interna della lattina, che ad una prima occhiata possono richiamare la ruggine, sono in realtà, con ogni probabilità, residui organici e naturali del prodotto stesso.

Si tratta specificamente di frazioni solide delle lenticchie disciolte nel liquido di governo (acqua e sale) che, a seguito di un’evaporazione del liquido stesso (magari per non completo svuotamento o per conservazione dopo l’apertura), si sono asciugate e depositate, aderendo alla vernice protettiva interna della latta. Tali residui tendono ad assumere un colore più scuro e un aspetto puntiforme che può ingannare.

Il test da fare in casa

Per una verifica immediata e per fugare ogni dubbio, invitiamo gentilmente la consumatrice ad eseguire una semplice prova:

Aggiungere acqua tiepida all’interno della lattina e lasciarla agire per qualche minuto.

Strofinare leggermente i punti con una spugna morbida.

Questi residui organici andranno con ogni probabilità a sciogliersi nuovamente in soluzione, lasciando inalterata e visibile la superficie bianca e intatta della vernice protettiva interna, a conferma dell’assenza di corrosione (ruggine).

Qualora il fenomeno persistesse, saremmo lieti di ricevere la lattina in oggetto per un’analisi più approfondita e per fornire un riscontro definitivo e tecnico.

Si coglie l’occasione per riportare che tutti gli imballaggi utilizzati sono conformi alle principali normative e standard per la sicurezza alimentare e ambientale.

Conformità UE e Nazionali: Le nostre scatole rispettano i Regolamenti Europei (UE) N. 1935/2004/CE (materiali a contatto con gli alimenti), gli standard specifici per la banda stagnata EN 10333, la Direttiva Europea 94/62/CE (Metalli Pesanti) e la legislazione nazionale italiana (es. Decreto Ministeriale DM 21/03/1973 e successive modifiche).

Rivestimenti Interni (Lacche): La maggior parte delle lacche interne è senza BPA (Bisphenolo A) e sono scelte per essere conformi alle normative e non contengono parabeni, nanoparticelle o plastificanti a base di ftalati.

Rimaniamo a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,

Assicurazione Qualità

CONSERVE ITALIA Soc.Coop.Agricola

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, inviate dalla lettrice