Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di due lotti di miele aromatizzato alla cannella e allo zenzero a marchio Mielness Ambrosoli entrambi prodotti da G.B. Ambrosoli Spa, per la possibile presenza di tracce di proteine del latte non dichiarate in etichetta.
Il prodotto interessato è:
-
Denominazione di vendita: Mielness Miele & Cannella (vedi foto)
-
Marchio: G.B. Ambrosoli Spa
-
Lotto: C1212
-
Scadenza: 31/12/2027
-
Formato: vasetto da 180 grammi
-
Produttore: G.B. Ambrosoli Spa, stabilimento di Uggiate con Ronago (CO),
-
Denominazione di vendita: Mielness Miele allo zenzero (vedi foto )
-
Marchio: G.B. Ambrosoli Spa
-
Lotto: C1015
-
Scadenza: 31/10/2027
-
Formato: vasetto da 180 grammi
-
Produttore: G.B. Ambrosoli Spa, stabilimento di Uggiate con Ronago (CO),
-
Il miele aromatizzato è non idoneo al consumo da parte di persone allergiche alle proteine del latte, come specificato nell’avviso di richiamo.
In via precauzionale, si raccomanda ai consumatori allergici al latte di non consumare il prodotto con il numero di lotto e la data di scadenza indicati, e di restituirlo al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 147 richiami, per un totale di 370 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata Foto: AdobeStock (copertina), Granoro
Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.
Dona ora
giornalista redazione Il Fatto Alimentare