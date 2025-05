Un lettore ci ha raccontato la sua strana esperienza con La Piadineria. Sembra che nonostante le normative e le procedure di autocontrollo, per le persone allergiche pranzare fuori o fare acquisti al supermercato sia perennemente un percorso a ostacoli. Pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore in un ristorante di questa catena con annessa risposta del servizio clienti. A seguire la nota della responsabile dell’ufficio stampa de La Piadineria e la risposta dell’avvocato Dario Dongo.

La lettera su La Piadineria

Vi scrivo per avere chiarimenti su uno spiacevole inconveniente occorsomi presso un ristorante della catena “La Piadineria”. Una volta ordinato al totem due piadine salate e due caffè mi viene consegnata una delle due piade sporca con una ditata di Nutella. Oltre a non essere un ottimo abbinamento, mia moglie è allergica alle nocciole quindi chiedo cortesemente di rifare la piadina. Solo in quel momento ci viene detto che, in caso di allergie, bisogna firmare un foglio in cui ci si dichiara consapevoli che potrebbero trovarsi contaminazioni di allergeni. Ci viene inoltre detto che quella è una normalissima contaminazione crociata avendo un solo bancone di preparazione.

La cameriera con cui mi sto interfacciando è la stessa che prende gli ordini alla cassa, che maneggia i contanti, che affetta i salumi, che prepara le piadine dolci e che consegna le piadine pronte e fa’ servizio al banco, il tutto senza che le abbia mai visto cambiare i guanti indossati.

Contattato il servizio clienti per quanto accaduto mi viene risposto quanto segue:

La risposta a Luca del servizio clienti La Piadineria

“Ciao Luca, grazie per la segnalazione. Siamo spiacenti per l’accaduto e teniamo a rassicurarti sul fatto che, per ciò che concerne gli aspetti riguardanti le allergie alimentari manifestate dai nostri clienti, la nostra azienda opera nel rispetto di un sistema di autocontrollo basato sull’individuazione e gestione dei rischi (HACCP) che, grazie a specifiche pratiche di buona lavorazione applicate durante tutte le fasi di lavorazione, contribuisce al mantenimento degli standard qualitativi e di sicurezza adeguati alle attività svolte.

Il nostro staff ha ricevuto precise disposizioni rispetto alla preparazione dei nostri prodotti per coloro che soffrono di allergie e intolleranze alimentari.

Nei nostri punti vendita prepariamo i prodotti al momento all’interno della cucina, utilizzando diversi ingredienti che contengono allergeni e ci serviamo di attrezzature condivise per preparare, conservare e gestire più ingredienti. Applichiamo costantemente tutte le procedure previste ma, nel rispetto della salute e sicurezza del consumatore, non possiamo escludere possibili contaminazioni crociate dovute al contatto tra diversi prodotti alimentari che possono contenere allergeni.

Purtroppo, non potendo conoscere in dettaglio il grado di sensibilità ad uno specifico ingrediente da parte di un cliente che manifesta un’allergia alimentare, teniamo ad informare scrupolosamente i nostri clienti circa i nostri ingredienti, le nostre modalità operative e i possibili rischi di contaminazione crociata.

Per questi motivi, i clienti che comunicano di soffrire di un’allergia alimentare possono consumare la piadina solo previa compilazione di un apposito documento, che contiene tutte le informazioni necessarie ad un consumo consapevole.

Nonostante ciò, abbiamo raccomandato il personale di prestare sempre la massima attenzione durante la preparazione delle piadine e in caso di evidente contaminazione di provvedere a rifare l’ordine.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Grazie e buona giornata”

Vorrei sapere da voi se è corretto che venga richiesto al cliente di firmare una liberatoria che, fondamentalmente, solleva il ristoratore in caso di reazioni allergiche (senza che ciò in realtà sia chiaramente esposto) e se le contaminazioni crociate prevedano incidenti così ampie rispettando comunque le normative (mi immagino una persona intollerante al lattosio che prende una piadina vegana che poi risulta essere contaminata da latticini, ad esempio). Luca

La nota dell’ufficio stampa arrivata in redazione

Spettabile redazione,

in seguito alla segnalazione pervenuta da parte del sig. Luca, il nostro Servizio Clienti ha attivato le consuete procedure di riscontro, valutando quanto segnalato ed evidenziando quanto La Piadineria ritenga importante che ogni cliente possa relazionarsi ai nostri prodotti in modo consapevole e informato, anche in ragione dei processi produttivi svolti all’interno della nostra organizzazione.

Riteniamo che le tematiche connesse alla gestione degli allergeni negli alimenti, compresi gli aspetti riconducibili ad eventuali contaminazioni crociate, rendano necessaria un’informazione corretta e trasparente, affinché l’esperienza di consumo nei nostri locali si svolga con un’effettiva consapevolezza e sicurezza.

Condividiamo infine come ogni segnalazione rappresenti per noi un’opportunità di miglioramento continuo per affinare la qualità del nostro servizio e rafforzare la relazione di fiducia con i nostri clienti. La Piadineria

La risposta dell’avvocato Dario Dongo, Ph.D. in diritto alimentare internazionale

La vicenda descritta esprime purtroppo la grave quanto diffusa violazione delle norme a presidio della sicurezza alimentare in ambito di ristorazione e pubblici esercizi.

È anzitutto opportuno chiarire alcuni passaggi chiave delle regole europee vigenti:

gli operatori del settore alimentare hanno responsabilità primaria di garantire la sicurezza dei processi e dei prodotti, attraverso scrupolosa applicazione dell’autocontrollo. Vale a dire, buone prassi igieniche e HACCP (Hazard Analysis on Critical Control Points. Reg. CE 178/02, Reg. CE 852/04);

il dovere degli operatori di garantire l’igiene e la sicurezza degli alimenti comporta tra l’altro la formazione degli addetti, per impartire loro una ‘cultura della sicurezza alimentare’, e un’attenzione specifica al rischio di contaminazione da allergeni (Reg. UE 2021/382);

gli alimenti venduti, somministrati o offerti (anche a titolo gratuito) ai consumatori finali devono sempre venire accompagnati da un’informazione esatta sulla presenza di allergeni di cui in Allegato II al Food Information Regulation (EU) 1169/11;

gli alimenti che contengano alcuno degli allergeni sopra citati senza venire accompagnati da apposita e specifica informazione (a seconda dei casi in etichetta, cartello di vendita dei prodotti sfusi, registro e/o menù dei ristoranti) si qualificano come alimenti a rischio di sicurezza (Reg. UE 178/02, articolo 14).

Le inadempienze

I fatti descritti nella corrispondenza intercorsa con la Piadineria mostrano purtroppo l’incapacità dell’operatore di adempiere alle citate regole, sotto diversi aspetti:

la contaminazione incrociata degli alimenti con allergeni non presenti tra gli ingredienti non è affatto ‘normalissima’. L’operatore ha infatti dovere di prevenire e controllare con scrupolo questo tipo di contaminazione, al pari di altre (fisiche, chimiche e microbiologiche);

la contaminazione di una piadina salata con Nutella è indicativa di scarsa igiene nel ristorante, la quale trova conferma nella descritta circostanza di uso promiscuo degli stessi guanti per la manipolazione di diversi alimenti e contatto con il denaro e altre sostanze;

il ristoratore ha il dovere di informare per iscritto gli avventori in merito alla presenza di allergeni nei singoli piatti serviti. Con la facoltà di indicare anche i soli possibili rischi di contaminazione incrociata che, a seguito di scrupolosa applicazione di buone prassi igieniche e HACCP, non sia in grado di escludere;

le pretese che il consumatore dichiari al personale del ristorante le proprie condizioni di salute (allergie e intolleranze alimentari), cioè condividere i propri dati personali sensibili, o ancor peggio sottoscriva una lettera di manleva da responsabilità, sono a loro volta in contrasto con le regole UE sulla privacy.

Vi è dunque da auspicare che La Piadineria adegui le proprie procedure di autocontrollo e di formazione, e che le autorità sanitarie a loro volta eseguano controlli ufficiali a tappeto affinché si metta fine a un guaio diffuso che è causa di rischi gravissimi per la salute dei consumatori vulnerabili.

