Siamo i maggiori consumatori di integratori in Europa – secondo i dati più recenti quasi trenta milioni di italiani adulti li hanno utilizzati almeno una volta nell’ultimo anno – e in estate ne assumiamo spesso per tenerci su o risolvere vari disturbi. Ma servono veramente? Ne abbiamo parlato spesso, per esempio in questo articolo “Verità e illusioni degli integratori alimentari. Troppe bugie e troppi consumi” che riportava il parere dell’ l’Istituto federale tedesco per la valutazione del rischio (BfR) ma ora abbiamo deciso di chiedere un parere al farmacologo Silvio Garattini, fondatore dell’Istituto Mario Negri di Milano, da sempre in prima linea nella battaglia per una medicina scientifica e non asservita all’industria.

L’efficacia

“Non ci sono studi che confermino l’efficacia di questi prodotti, in termini di qualità di vita o di miglioramento del benessere“, esordisce il farmacologo, “ci piace pensare di poter risolvere tutto con una pillola, ma l’organismo umano è un sistema complesso, è ridicolo pensare che un integratore possa sostituire uno stile di vita sano”.

Una distorsione di cui, secondo Garattini la pubblicità è la massima responsabile: “Ho vissuto durante il fascismo, soffrendo per la mancanza di libertà di espressione, e in qualche modo mi sembra di trovarmi in una situazione simile”, denuncia il farmacologo, “La mancanza di informazioni corrette influenza un po’ tutto, anche la stampa che spesso ha difficoltà ad affrontare certi temi per paura di perdere pubblicità”.

Stiamo parlando di integratori, costosi – nel 2023 il fatturato del settore ha superato i 4,5 miliardi di euro – e inutili. Ma anche di altri temi, “come il legame tra alcol e cancro, confermato dalla ricerca, che molti negano perché produciamo vino”, ricorda Garattini. “O i sacchetti a base di nicotina da succhiare” (sono le nicotine pouches di cui abbiamo parlato in vari articoli “che sono venduti liberamente in tabaccheria nonostante siano fatti in modo da essere attrattivi per i bambini e contengano un principio attivo che provoca velocemente dipendenza, più di sostanze come la cannabis”.

I controlli

Come intervenire? Gli integratori sono alimenti, commercializzabili con una semplice comunicazione al ministero, e i claim pubblicitari dovrebbero rispettare le indicazioni dell’EFSA. Ma non sempre succede, e abbiamo spesso riportato le censure dell’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria – uno dei pochi organismi a intervenire in merito – nei confronti di claim ingannevoli . E non basta “Non ci sono controlli”, sottolinea Garattini, “servirebbe un Gran Giurì che verifichi l’attendibilità delle affermazioni riportate dalla pubblicità. E un’informazione indipendente che spieghi chiaramente che questi prodotti non servono”.

Si è creato invece un meccanismo perverso, “perché questi prodotti possono essere pubblicizzati proprio perché non sono farmaci, ma spesso le pubblicità danno l’impressione che lo siano”. Anche perché in alcuni casi i principi attivi sono gli stessi presenti nei farmaci, anche se in dosaggio diverso. “Spesso poi questi prodotti sono consigliati dai medici o dai farmacisti”, precisa Garattini, “anche perché ormai le farmacie sono diventate un bazar in cui si vende di tutto”.

I probiotici

Per esempio i probiotici, i più consumati dagli italiani secondo i dati, o gli integratori di sali, gettonatissimi nella stagione calda: “Se pensiamo ai probiotici, evidenze scientifiche sulla loro utilità non ci sono”, spiega Garattini. “Anzi, gli studi che hanno cercato di fare chiarezza mostrano che il problema è più complesso di quanto sembri: cominciamo ora a conoscere la composizione del microbiota intestinale, miliardi di microorganismi diversi per ogni individuo, i quali a loro volta producono metaboliti che hanno effetti sul nostro organismo”.

La scatoletta di compresse che si trova anche al supermercato non serve, “potrebbe servire una prescrizione mirata, personalizzata per intervenire in una situazione specifica”, precisa Garattini, “Ma la soluzione vera è nelle buone abitudini di vita. Quando fa caldo, bisogna seguire una dieta ricca di frutta, verdura e spremute, magari con un po’ più di sale rispetto al solito. Semmai, dovremmo stare attenti ai farmaci che agiscono sulla pressione, e che spesso in questa stagione devono essere diminuiti, sempre consultando preventivamente il medico”.

Integratori e interazioni

Troppo spesso poi si sente dire ‘se non fa bene, comunque non farà male’, “ma è un errore concettuale” sottolinea Garattini. Se alcuni integratori sono effettivamente inutili o servono solo se c’è una carenza evidenziata dalle analisi, altri possono essere rischiosi: “la vitamina B12 per esempio è anche un fattore di crescita che può influire su un‘eventuale patologia oncologica, e anche la vitamina A in forti quantità è certamente cancerogena”, ricorda il farmacologo. “Il problema è che se non ci sono studi clinici controllati – come avviene per la maggior parte degli integratori – arriviamo solo occasionalmente a conoscerne gli effetti avversi”.

Forse sappiamo qualcosa di più sui principi attivi vegetali, grazie a servizi di fitovigilanza come Vigierbe, “ bisogna però considerare”, ricorda Garattini, “che non sempre abbiamo a che fare con estratti purificati, e a volte non conosciamo tutti i principi attivi che si trovano in un prodotto vegetale”. Senza dimenticare il problema delle interazioni con i farmaci, “specie per gli anziani che ne assumono moltissimi, e non sempre a ragione perché non è dimostrato che prendere 10/15 farmaci al giorno, come vediamo fare spesso, migliori la salute”, ricorda Garattini, “se i farmaci assunti sono più di tre le interazioni possibili sono così numerose che è difficile valutarle perfino con l’intelligenza artificiale. E se aggiungiamo integratori il problema si complica ulteriormente”.

