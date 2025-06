Alla fine di maggio, l’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha censurato la pubblicità sui social di due integratori alimentari, Berberina 600 Fat Slim di Dietalinea e Vitality 1000 di Omegor. In entrambi i casi, il Comitato di Controllo ha ritenuto i video promozionali, diffusi rispettivamente su TikTok e Instagram, ingannevoli (articolo 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria) e contrari alle regole per la comunicazione commerciale in materia di integratori e prodotti dietetici (articolo 23bis).

La censura dell’integratore Berberina 600

Lo IAP ha rilevato il video promozionale del primo integratore censurato il 10 marzo 2025 sul profilo TikTok @pilloledisalute, gestito da una farmacista, che definiva Berberina 600 come “il prodotto di cui tutti parlano per la perdita di peso”. Secondo il Comitato di Controllo il post pubblicitario, censurato con l’ingiunzione n. 21/25 del 29/05/2025, attribuiva al prodotto effetti che trascendono la sua natura attraverso messaggi come “accelera il metabolismo, brucia i grassi e migliora la digestione, dimagrante naturale attivatore del metabolismo”: un integratore alimentare, infatti, può svolgere solamente un’azione di supporto, all’interno di diete ipocaloriche accompagnate da attività fisica.

A peggiorare il profilo di ingannevolezza, secondo lo IAP è il fatto che a pronunciare le frasi contestate fosse una farmacista, perché “il credito che il suo ruolo professionale riscuote presso il pubblico è suscettibile di diminuire il livello di critica nella scelta dei consumatori in relazione alle proprie esigenze individuali, che variano da individuo a individuo.”

La censura dell’integratore Vitality 1000

La pubblicità dell’integratore di omega 3 e vitamina E Vitality 1000, invece, era stata veicolata attraverso un reel sul profilo Instagram @il_socialmente_farmacista, anche in questo caso gestito da un farmacista. Secondo quanto riporta lo IAP nell’ingiunzione n. 20/25 del 26/05/2025, il video conteneva affermazioni come “trattamento di dolore e infiammazione”, “Gli acidi grassi polinsaturi rappresentano una soluzione collaudata e sicura nel trattamento e nella prevenzione di disturbi cardiovascolari” e “Per trattare il processo infiammatorio acuto”.

Anche in questo caso, dunque, i messaggi contestati trasmettevano l’idea di un’azione risolutiva su varie problematiche di salute, che soltanto un farmaco potrebbe avere. Inoltre, lo IAP segnala che nel reel mancava una chiara ed esplicita indicazione che un integratore alimentare non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.

