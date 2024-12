Cosa sono gli integratori alimentari?

Gli integratori alimentari sono considerati alimenti e hanno lo scopo di integrare la dieta. Possono essere vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi, fibre, piante o estratti di erbe, aggiunti singolarmente o in combinazione per i loro effetti nutrizionali o fisiologici. Questi ingredienti non dovrebbero avere effetti farmacologici, perché in tal caso sarebbero considerati medicinali, e richiederebbero un percorso di sperimentazione e un’autorizzazione ufficiale.

Quali sostanze e in che quantità possono essere aggiunte agli integratori?

Non ci sono livelli massimi vincolanti per gli ingredienti degli integratori alimentari a livello europeo. Tuttavia, la direttiva sugli integratori alimentari (Direttiva 2002/46/CE) emanata nel 2002, in linea di principio stabilisce disposizioni per la fissazione di livelli massimi vincolanti per le vitamine e i minerali essenziali in tutta Europa. Sarebbe opportuno stabilire livelli massimi uniformi in tutta Europa.

Come si possono identificare gli integratori alimentari?